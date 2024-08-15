台積電進駐嘉科 環差案通過環評

台積電在嘉義科學園區設廠，南科管理局提環差報告，環境部環評大會過關。（記者林宜樟攝）

2024/08/15 05:30

南科管理局提分析報告 環委關注污水、土方增量 要求補充修正

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台積電將在南部科學園區嘉義園區（簡稱嘉科）設二座CoWoS先進封裝廠，國科會南科管理局提出嘉義園區環差報告，擬增加用電及用水量等。昨日環境部環評大會審查，環委關注污水排放量增加及土方增量問題，要求補充修正後通過。

翁章梁：落實環評要求 加快開發

嘉義縣長翁章梁會後表示，將監督南科管理局落實環評要求，也希望加快嘉義園區開發，讓產業發展能夠順利往前推動；台電、台水及再生水等都有經過相關計算，應足夠供應。

嘉義園區位於嘉縣太保市，面積八十八公頃，去年四月通過環評。因應台積電將在嘉義園區設二座CoWoS先進封裝廠，南科管理局提出「嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」，重新檢討土地使用計畫及水電資源用量、各項污染物排放量。昨環評會議，台積電也派員旁聽。

用電、用水 獲台電及台水同意

南科管理局表示，用電量從六．七萬千瓦（kW）增為廿六萬千瓦，用水量從五九○○CMD（公噸／每日）增為二．九萬CMD；污水放流量也從四六○○CMD增為二萬CMD，再生水廠營運後可減至一．○九萬CMD；剩餘土方有一二二．七七萬噸需外運。相關用電、用水已取得台電及台水同意，土方則優先於區內暫置，區外運至嘉縣境內台糖公司土地進行填築及暫置。

環委指出，即使未來再生水廠營運後，處理過後的污水排放量仍約增加二．五倍，每天污水排放量還有約一萬立方公尺，會增加承受水體水質與環境負荷，同時要求加強區位土方暫置及再利用期程規劃，以利後續追蹤查核與管理。

設再生水廠 不影響魚塭調節用水

南科管理局表示，會設再生水廠，評估園區下游承受水體水質，可維持河川水體水質利用，應不致對現況魚塭調節用水有明顯影響。土石方暫置部分，經與嘉縣府討論，嘉縣府正進行開發區市地重劃，預計二○二七年可與此計畫進行土石方交換，減少其向外借土及衍生環境影響；二○二七年之前土方暫置管理由南科管理局執行。

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