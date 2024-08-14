議員施壓台鐵大林站務員 民進黨移送評委會

2024/08/14 05:30

〔記者陳昀、蔡宗勳／綜合報導〕台鐵嘉義大林站一名女站務員因勸阻男子不要在車站內騎腳踏車，竟遭毆打、恐嚇，女站務員報警後，其中一名施暴者昨天竟與民進黨嘉縣議員江志明等十餘人到車站找女站務員理論，並邊騎腳踏車嗆聲「為何不能騎」，事情曝光後，江的臉書被灌爆，網友一面倒力挺女站務員，民進黨中央也表達嚴厲譴責，要求江道歉，同時請地方黨部立即調查，並移送評委會。

江志明︰未逼道歉 也無嗆聲

「公親變事主，萬般無奈！」江志明昨回應說，他並未逼女站務員道歉，也無嗆聲舉動，他向對方說明狀況，希望尋求理解，也協助雙方能好好溝通，對有心人的抹黑跟帶風向，實在無奈。

鐵路警察調查，女站務員七日下午四時許，在大林站二樓電梯旁，制止一名騎乘腳踏車行經車站大廳的男子，女站務員遭該男子揮打到右手，當時女站務員報案，員警到場處理時，施暴男子已離開。

大林站人員說，該名騎腳踏車男子為大林鎮民，因經常有往返前站至後站需求，由於腳行動不便，騎腳踏車自車站二樓通行，然而車站場所為徒步區，不能騎腳踏車，每次站務員勸阻，他都會不高興、甚至破口大罵，此次竟出手打女站務員手臂。

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