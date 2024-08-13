嘉縣鳳梨銷日 15間中學列午餐食材

日本山口縣防府市15間中學把嘉義鳳梨列入午餐食材。（嘉義縣府提供）

2024/08/13 05:30

今年已出口750公噸 成長逾3成5 去年山口縣熱賣 今年拓銷至九州

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義鳳梨經過近兩年來大力行銷，打入日本九州地區市場，今年出口量成長逾三成五，累計七五○公噸，還入菜成了日本中學生營養午餐佳餚，產地民雄鄉在暑假推出親子旅遊路線，讓大家更認識台灣培育鳳梨品種，還有手作鳳梨酥、果醬、果凍及免費試吃鳳梨酥、喝鳳梨醋等體驗。

縣府農業處統計指出，截至七月廿四止，嘉義鳳梨外銷日本分別為金鑽品種五三○公噸，蜜梨和牛奶品種各一一○公噸，合計七五○公噸，較去年增加兩百公噸。

原本牛奶鳳梨還有不少訂單，七月底「凱米」颱風豪大雨，致鳳梨果實植株受損，不利長期儲藏、運輸，因而外銷喊停，否則全年有機會突破八百公噸。

多元品種鳳梨 受日本消費者喜愛

縣長翁章梁說，台灣培育鳳梨新品種幾乎都先在嘉縣栽種，嘉義因而有品種多元優勢。嘉義鳳梨三至五月出口主力為金鑽鳳梨，六月由蜜梨鳳梨接棒，蜜梨鳳梨果肉呈金黃色澤，在眾多品種中甜度最高、水分多、口感細緻，深受日本消費者喜愛，七至八月再由牛奶鳳梨壓軸。上月，日本山口縣防府市有十五間中學首度把嘉義鳳梨列入午餐食材，受肯定程度可見一斑。

嘉義鳳梨去年成功上架日本山口縣最大連鎖賣場「丸久超市」，業績長紅，帶動整年外銷日本高達五五○公噸，今年乘勝追擊，再度與「丸久」合作，以山口縣為起點推展至九州地區，以「蜜甘味」品種獨特的酸甜滋味，搶攻日本人味蕾。

民雄推親子遊 試吃鳳梨酥、喝醋

民雄鄉是全國密度最高的鳳梨產地，鳳梨田總種植面積超過七○○公頃。暑假期間，縣府文化觀光局推出暑期親子體驗集章活動，走訪旺萊山鳳梨文化園區、阿美鳳梨、民雄金桔觀光工廠等產地旅遊路線，免費試吃鳳梨酥、試喝鳳梨醋，手作鳳梨酥、果凍、果醬等體驗，成為鳳梨達人。

這些旅遊路線都是「台灣好行—故宮南院線」停靠景點，經由大眾運輸，從嘉義高鐵站、嘉義車站或民雄車站搭乘台灣好行巴士前往，帶你從視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺等五感認識嘉義農特產。

嘉義縣長翁章梁（右一）到日本山口縣防府市中學，和學生分享以嘉義縣鳳梨為食材做出來的午餐佳餚。（嘉義縣府提供）

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