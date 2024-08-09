潛鑽工程損鄰 台電與地方溝通復工

2024/08/09 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台電公司進行嘉義縣義竹布袋線地下電纜工程，去年三月於義竹鄉北華村施作潛鑽工程時卻造成附近路面龜裂及民房受損而停工；台電完成搶救修復後，去年九月準備重新進場施作，但地方主張改道施工，工程迄今仍無法進行，台電表示正持續與地方人士溝通，評估民眾訴求。

台電南區施工處經理薛振興說，工程於去年三月十七日完成義竹鄉嘉二十六線北華村北新橋旁潛鑽，三月二十二日地方反映北新橋路面龜裂及鄰近民房有九戶部分受損，因而停工，進行路面灌漿及修補措施。

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薛振興表示，去年四月二十一日請土木技師公會至現場鑑定，發現該區域鄰近大排，地質軟弱，且受潮汐與地層下陷影響，依鑑定建議，已於去年八月完成北新橋嘉二十六線路段道路兩側地盤改良攪拌樁施作，監測結果穩定。

薛振興說，此工程全長十一．八公里，僅餘北華段兩百公尺未銜接，考量該地區光電案場為供給嘉義地區民生供電及科技產業發展，工程有其急迫性，正在評估地方提出的替代路徑訴求；北華村長蔡明賢說，地方曾告知台電，北新橋周邊為古港口，地質鬆軟，建議改道，但台電未採納，後來工程造成損害，若不改道，恐釀更大災害。

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