肌萎生林育陞南華畢業 立志當導演

林育陞（前中）昨天畢業，與同學合照為大學生涯留下美好紀念。（記者王善嬿攝）

2024/06/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕南華大學昨天舉行畢業典禮，罹患「極重度脊髓性肌肉萎縮症」的傳播系畢業生林育陞克服身體障礙，全心投入熱愛的影像記錄，媒體寫作、剪輯影片等學習，他坐著電動輪椅接受校長高俊雄撥穗授證時，高喊「畢業快樂」，未來他希望當導演，創作更多豐富的影像作品。

林育陞昨由母親廖秀玲陪同出席畢業典禮，廖秀玲說，長子林育陞與次子林子揚都是極重度脊髓性肌肉萎縮症患者，生活無法自理，隨年紀增長，全身肌肉萎縮程度日趨嚴重，出入須電動輪椅代步。

廖秀玲說，育陞熱愛學習，高中時期有申請學生助理員協助，上大學後，聘僱一名外籍看護陪同上課，大二時因看護離開，不得已休學一年，轉眼間育陞完成大學學業，她也像是跟著兒子一起畢業。

林育陞求學路艱辛，但抱持樂觀積極態度及堅韌毅力，運用所學和同學共同完成畢業製作「不如歸去」微電影，去年也與弟弟林子揚成立「可竺創意影像」，自行接案拍攝影片或設計名片，自力更生讓家人感到欣慰。

林育陞說，求學期間受到很多人的幫助才順利畢業，畢業後，會先接案工作，減輕家庭負擔，並持續精進拍攝影片技術，希望未來有機會一圓導演夢想。

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