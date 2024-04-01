嘉縣「獵龍大隊」 3年移除1.3萬綠鬣蜥

合格獵人示範移除綠鬣蜥。 （記者林宜樟攝）

2024/04/01 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為防治外來種生物綠鬣蜥危害環境，嘉義縣政府二○二一年與嘉義大學成立被外界稱為「獵龍大隊」的綠鬣蜥移除大隊，至今已移除一萬三千多隻；昨縣府與嘉大辦理「外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊」野外實作訓練，由縣長翁章梁授予合格學員取得獵人臂章，希望更多人加入移除大隊，透過專業培訓，讓外來種生物絕跡，復原當地環境生態。

翁章梁說，縣府二○一四年啟動「移除綠鬣蜥補助計畫」，由民眾協助移除，並依據蜥蜴外觀大小給予獎勵金，因移除成蜥難度高且具危險性，為考量民眾安全，二○一八年起委託嘉義大學進行移除及監測，將八掌溪、赤蘭溪沿岸作為監測核心區，二○二一年成立綠鬣蜥移除大隊提升移除量能，去年起擴大招募成員，每年定期舉辦培訓課程，通過訓練後縣府與學員簽署工作公約，可在縣府規劃範圍與時段內，穿著縣府核發臂章，利用核准移除工具進行移除。

負責培訓的嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶表示，綠鬣蜥已在台灣野外生存約二十年，嘉義縣境內主要分布在水上鄉、中埔鄉，近年來義竹鄉、布袋鎮八掌溪沿岸等地也有現蹤；獵龍大隊已有超過百位合格獵人，一年移除數量從三千多隻增加到去年的六千多隻，綠鬣蜥族群密度有明顯降低。

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