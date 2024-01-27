阿里山鄉爭取創生2.0 政院現勘肯定

行政院跨部會聯合現勘阿里山鄉地方創生計畫。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/27 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉是行政院二○一九年開始推動地方創生政策時，嘉縣第一個獲核定計畫的鄉鎮市，去年由縣府輔導，持續推動「鄒遊山林—阿里山2.0地方創生計畫」，今年元月向國家發展委員會提報後，昨天國發會與農業部、原民會、勞動部官員聯合到阿里山現勘，經深入訪查，一行人肯定地方對創生的願景。

北四村、南三村計畫 申請補助6千萬

會勘由國發會參事呂登元及農業部綜合規劃司長蔡巧蓮帶隊，縣府則由綜合規劃處長郭凱迪、阿里山鄉公所秘書安春榮與承辦人杜孟函陪同說明，一行人前往山美社區、樂野服務區、鄒族自然與文化中心、特富野獵人書坊實地了解計畫內容。

郭凱迪表示，阿里山2.0地方創生計畫包含「北四村觀光創生」、「南三村共榮」八項子計畫，申請中央補助經費總計約六千萬元，相較1.0計畫，此次深入產業發展更為弱勢區域，全案預計在國發會地方創生南區輔導中心及縣府綜規處協助推動下，期盼今年上半年能獲核定。

深入產業發展弱勢區域 盼上半年核定

阿里山鄉公所表示，計畫若能通過，可以協助遊客充分體驗鄒族文化、建立鄒族數位社群經營模式、持續增進青年返鄉效益、強化部落曝光度等四大目標，有效促進地方發展。

郭凱迪說，阿里山1.0地方創生計畫當時獲中央補助三千兩百多萬元，進行步道整建、人才培育、咖啡產業振興及幸福巴士推動等，成果豐碩，其中阿里山高山咖啡已成頂級咖啡代名詞，且藉由地方產業活化推廣，有效減緩人口流失速度，鄉公所認為對地方助益很大，積極推動2.0地方創生計畫。

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