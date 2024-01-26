接種新冠XBB疫苗 嘉義縣市送好禮

嘉義縣長翁章梁接種新冠XBB疫苗，呼籲符合資格者應儘速接種新冠與流感疫苗，（記者蔡宗勳攝）

2024/01/26 05:30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕國內新冠、類流感疫情持續攀升，即將到來的農曆春節假期，因家庭群聚，疫情更為險峻，嘉義縣為鼓勵民眾儘早接種疫苗，即日起至二月七日推出打疫苗送好禮活動，縣長翁章梁昨天接種新冠XBB疫苗後，呼籲民眾全家人都接種才能打造最佳防護。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，目前新冠XBB疫苗有莫德納和Novavax兩種廠牌，出生滿六個月以上至十一歲兒童僅限接種莫德納XBB疫苗；十二歲以上民眾可選擇任一種廠牌。嘉縣十八鄉鎮市衛生所全面加開社區、夜診及假日接種站，提供可近性服務；凡設籍嘉縣五十歲以上民眾於二月七日前完成接種新冠XBB疫苗，可獲兩百元禮券和十劑家用快篩，其他年齡層打新冠、流感皆送十劑家用快篩。

嘉市衛生局副局長莊美如說，自元月廿二日起，設籍嘉市出生滿六個月以上市民至新冠疫苗合約醫療院所接種任一劑新冠XBB疫苗，皆可獲二百元禮券，此獎勵措施至五月卅一日或禮券用罄為止。

嘉市也開設三場新冠XBB疫苗接種站，分別為今天下午一點半至四點半在市府八樓會議室、元月廿七日上午十一點至下午二點在西區家樂福嘉義店、二月三日下午一點半至四點半在東區家樂福北門店，施打對象限十二歲以上民眾，請攜帶身分證、健保卡及小黃卡。

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