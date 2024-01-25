老化嚴重 嘉縣天長吊橋２月底封閉

嘉義觸口「天長吊橋」二月底起將封閉，消息傳出，有人前往懷舊朝聖。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/25 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」、「地久橋」兩座吊橋，與「天長地久」有情人終成眷屬的傳說形成佳話，是許多熱戀中情侶必遊景點，兩座吊橋橫跨八掌溪溪谷，因長年沖刷都有極高崩落風險，阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）為安全起見，預定二月廿九日起封閉天長橋，地久橋今年進行改建，改建前維持開放，並監控是否有安全疑慮。

地久吊橋今年先進行改建

阿管處副處長陳榮欽說，天長和地久兩座吊橋建於日治時期昭和十二年（西元一九三七年），落成時以紀念天長節（日本天皇生日）和地久節（皇后生日）而命名，使用多年，期間雖多次檢修，仍有吊橋構件老化情形，例如主索及垂吊索等鋼索斷絲等，考量遊客量遽增，有全面整修必要，因預算分配及效益，今年先辦理使用量較高的地久橋改建。

陳榮欽表示，地久橋改建正辦理規劃設計，工程預算六千三百萬元，預計今年進行招標；天長橋將暫緩規劃施作，但評估其橋塔位於陡峭河岸邊坡，下邊坡長年受水流侵蝕，橋塔基礎、錨定座周邊邊坡崩落明顯，雖多次進行邊坡修復工程，再次崩落風險極高，嚴重威脅橋塔及錨定座安全，二月一日起限制通行人數由四十五人下修至十人，二月廿九日起封閉。

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