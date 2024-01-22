太保建築工地臨時稅 刪或留兩派爆口角

提案刪除太保市建築工地臨時稅的市民代表林淑勉（右）與挺公所的民眾發生口角衝突，警方介入阻止。（記者林宜樟攝）

2024/01/22 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所於二○一六年起課徵「太保市建築工地臨時稅」，每二年由代表會重新審查，去年底代表會決議刪除。市公所昨召開市政宣導會，主張課徵臨時稅的必要性，有千名市民到場，在場支持刪除與支持保留的市民代表發生口角衝突；太保市長鄭淑分表示，本週將提覆議，主張繼續徵收工地臨時稅。

太保市建築工地臨時稅於去年十一月代表會定期會由市代林淑勉發言主張刪除，獲得官汝濃、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰支持，主張繼續課徵稅收的代表為蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸，經表決，由主席葉俊男裁決決議刪除；公所提覆議，表決仍平手，經葉俊男裁決，決議至今年底前刪減剩原稅收的一成，並於明年起刪除。

鄭淑分說，代表會刪除臨時稅，是自斷財源，嚴重影響市民福祉，太保市是縣治所在地，公所無審發建築執照和使用執照權力。但建案完成後，毀損的道路及水溝必須由公所善後，衝擊公所財政，因此主張繼續徵收。

蔡聰敏說，建築總樓地板面積約一五一坪以上才會被課稅，對一般民眾少有影響，他支持繼續課徵。

林淑勉說，當初市公所課徵臨時稅是因負債、財政困難，但目前已無負債，且民眾陳情，認為課稅後建商會把成本轉嫁至消費者，讓購屋成本增加，她認為嘉義縣目前僅太保市課徵臨時稅，稅賦必須公平，而非建商到太保市蓋屋就被多課稅。

葉俊男表示，市公所市庫充盈，臨時稅已實施八年，應該停止徵收，避免阻礙地方發展。

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