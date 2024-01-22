梅花滿開宛如飄雪 梅山公園超浪漫

嘉義梅山公園梅花盛開，遊客打卡拍照。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/22 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕近日天氣回暖，嘉義縣梅山公園的梅花於前天進入滿開期，滿園的「一月雪」美景，經攝影愛好者和網紅拍攝，透過網路分享，昨吸引大量遊客前來賞花，雖然凌晨降雨導致部分梅花掉落，花況略為遜色，但不影響民眾賞花興致，直呼「很漂亮，不虛此行」。

停車場一位難求 車潮長達兩公里

梅山公園的梅花原本預計今年元旦進入綻放期，但始終含苞待放，直到一月十四日仍僅開約三成，隨後天氣變暖，加速開花時程，終於在前天滿開，當天有數千名遊客到梅山公園賞花，對盛開花況讚不絕口，許多攝影愛好者在網路社群分享梅花滿開美景，也吸引不少網紅前來取景；梅花滿開消息傳出，昨早大量遊客蜂擁而至，梅山公園的公有停車場一位難求，環南路兩側停車車潮更長達一到兩公里。

花況近來年最佳 空拍畫面唯美

莊姓攝影師表示，前天到梅山公園拍攝梅花「真的很過癮」，可從各種角度拍到唯美浪漫的畫面，可說是近年來最漂亮的花況；昨天莊姓攝影師帶空拍機前來拍攝，雖有部分花朵被凌晨降雨打落，但畫面仍很壯觀。

寒流來襲可能二度催花 春節再賞花

梅山鄉公所公園管理所代理所長林晉安指出，日前氣溫升高讓梅花滿開，但日照強也會加快花朵凋零速度，加上昨天凌晨降雨導致花朵掉落，原本最佳賞花期到月底，可能會提早謝幕，建議民眾賞花要及時。他也說，今起寒流來襲，低溫可能降到五度以下，如果能二度催花，今年農曆春節假期有機會在梅山公園欣賞到梅花盛開美景。

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