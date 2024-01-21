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500萬片馬賽克貼牆面 新港掀打卡熱

嘉義復刻版米勒拾穗圖在網路引起熱潮。（謝東哲提供）

嘉義復刻版米勒拾穗圖在網路引起熱潮。（謝東哲提供）

2024/01/21 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕知名交趾陶工藝師謝東哲為擴大推動食農教育，在嘉義縣新港鄉板頭厝興建「海賊庄」休閒農場，使用五百萬片馬賽克拼貼磁磚建築外觀，鄉親在稻田收割完後，撿拾稻穗場景，有如嘉義復刻版法國畫家米勒名作「拾穗者」，將藝術帶入社區，彰顯在地特色，成了新港打卡新熱點。

謝東哲說，板頭厝為國內馬賽克拼貼磁磚生產重鎮，他投入此行業卅年，每年都有些不合規格或瑕疵的馬賽克拼貼磁磚被淘汰，想說總有一天派上用場未丟棄，經年累月下來估計達四十噸以上，因沒地方儲存，決定賦予它們新生命，拼貼在「海賊庄」休閒農場面積達一千三百平方公尺牆面。

馬賽克拼貼外牆共動員廿多位藝師，花了兩年多時間施工，日前鷹架拆除後，「海賊庄」休閒農場外觀在藍天白雲襯托下，融入周邊農田景色，宛如大幅油畫。

日前謝東哲友人來訪，見「海賊庄」旁稻田收割完，殘留一些稻穗，有人下田撿拾稻穗，謝見狀靈機一動，拿來幾條布斤讓友人包在頭上，撿拾稻穗場景彷彿嘉義復刻版法國畫家米勒名作「拾穗者」，加上稻草捲與馬賽克拼貼藝術構成美不勝收畫面，照片在網路上瘋傳，吸引民眾來拍照打卡。

不過，座落田間的「海賊庄」馬賽克拼貼實在太醒目，一度被檢舉質疑在特定農業區大興土木，謝東哲也澄清合法向縣府申請十三張建照，合法申請設置休閒農場。

五百萬片馬賽克打造的「海賊庄」休閒農場。（記者蔡宗勳攝）

五百萬片馬賽克打造的「海賊庄」休閒農場。（記者蔡宗勳攝）

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