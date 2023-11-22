鹿草焚化廠 首座爐床完成更新

嘉義縣長翁章梁（右一）視察鹿草鄉焚化廠爐床更新工程。（記者林宜樟攝）

2023/11/22 05:30

升級整備工程斥資逾14億 預計後年恢復日焚化量900噸

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草焚化廠營運已經超過廿年，為提升效能，維持穩定運作，二○二一年十一月起斥資十四億六百多萬元進行多達廿六項目的升級整備工程，九月起停收垃圾進行整改，廠內兩座焚化爐，目前第一座已完成爐床更新，預定下個月試運轉，明年九月再進行第二座爐床更新，預計後年初完成兩座爐床更新恢復每日九百噸焚化量，也是全國唯一全面更新爐床系統的焚化爐。

昨天縣長翁章梁與環境部環境管理署署長顏旭明、大氣環境司副司長張根穆等人視察鹿草焚化廠第一階段整改情形。翁章梁說，當前全球追求淨零碳排與面對資源短缺，焚化廠設備更新與技術創新對於環境維護及能源再生有著舉足輕重影響，期待升級整備工程後，持續為民眾服務。

提升燃燒效率 新爐床12月試營運

嘉縣環保局長張輝川簡報指出，第一座爐床更新由日商田熊公司一同進行，日方原預估期程六個月，在全體人員努力下，以二個半月時間完成。

田熊公司派駐技師高橋功夫說明，鹿草焚化廠爐床廿年前的舊型Hn-type爐床，已更新為新型K-type爐床，可有效提升燃燒效率，抑制爐內燒結塊發生，也能避免舊型爐床停產、無備品窘境，確保焚化廠持續有效處理垃圾。

張輝川說，鹿草焚化廠升級整備經費由環境部補助四‧六億元，營運廠商達和環保公司出資近十億元，共投入十四億六百多萬元，工程項目達廿六項，例如垃圾吊車及灰燼吊車更新、爐床及乾式排渣系統更新工程、廢氣處理系統升級更新工程、氣冷式冷凝器設備改善及蒸汽渦輪發電機更新等，是全國唯一全面更新爐床系統的焚化爐，原訂進度五○．六％，已超前進度達五八．四％。

發電機及空污防治系統 同步優化

張輝川表示，鹿草焚化廠升級整備工程同步更新發電機及空污防治系統等設備，預計可提高約二十六％發電量及大幅降低空氣污染物排放，例如氮氧化物從原先八十PPM降低到三十PPM以下，減污可高達六成；底渣未燃物及底渣灼燒也都減量，底渣產出量從每日五十七公噸減少至四十五公噸。

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