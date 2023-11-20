游錫堃嘉義助選 推薦綠營3立委選將

立法院長游錫堃（左）力挺蔡易餘（右）。 （記者林宜樟攝）

2023/11/20 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕立法院長游錫堃昨天南下為民進黨嘉義縣海區立委參選人蔡易餘、山區立委參選人陳冠廷、嘉義市立委參選人王美惠助選，游錫堃稱讚蔡易餘用心推動法案、陳冠廷是優秀人才、王美惠在立法院問政衝第一線，請鄉親支持三人當選立委，政黨票投民進黨，總統票投民進黨總統參選人賴清德，守護台灣民主。

蔡易餘 延續台灣本土政權

賴清德、蔡易餘鹿草鄉聯合後援會及賴清德、陳冠廷梅山鄉聯合後援會昨天成立，游錫堃說，蔡易餘爭取鹿草鄉地方建設，在立法院推動國家語言發展法，保存本土語言文化，呼籲鄉親支持蔡易餘當選，讓台灣本土政權能夠延續。

蔡易餘說，他向中央爭取鹿草鄉馬稠後產業園區自來水專管工程經費四．三九億元，並在園區規劃「園中園」，可交給國科會管理，讓馬稠後成為科學園區的一點，帶動地方發展。

陳冠廷 引領地方大步前行

游錫堃表示，近日美國總統拜登跟中國國家主席習近平會面，拜登要求中國不能介入台灣選舉，國際社會如此關注台灣選舉，請鄉親支持具有國際觀、優秀的陳冠廷。陳冠廷指出，嘉義縣正轉型農工大縣，他累積企業、民間組織及政府服務經驗，有信心帶領梅山鄉向前行。

王美惠 立院問政衝第一線

賴清德與王美惠聯合競選總部將於十二月二日在嘉義市新民路慢速壘球場舉辦成立大會，由九華山地藏庵董事長黃俊森擔任後援會會長；游錫堃昨與黃俊森、王美惠到九華山地藏庵參拜，游錫堃表示，王美惠在立法院問政衝第一線，認真用心，請鄉親支持護國保台的王美惠，讓她繼續為嘉義市建設努力。王美惠說，感謝黃俊森的支持及游錫堃的勉勵，相信選民會做出最好選擇。

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