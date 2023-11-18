獲491萬改造 大林成都旅社再生

一樓做為共享空間。（記者蔡宗勳攝）

2023/11/18 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕在一九六六年完工營運的嘉義縣大林「成都旅社」，獲得老建築修復再生計畫最高額四百九十一萬元補助進行大改造後，煥然一新，縣府昨在成都旅社舉辦『嘉憶老屋』計畫成果展，與會的大林鄉親對成都旅社「起死回生」讚嘆不已，直呼古老建築魅力無窮，將成為大林打卡新熱區。

老建築魅力重現 成打卡熱點

縣府文化觀光局長徐佩鈴表示，嘉義縣執行文化部「私有老建築保存再生計畫」五年來，累積輔導超過四十件申請案，其中十四案獲得文化部私有老建築保存再生計畫『建物整修補助』，六案獲『文化經營租金補助』，合計補助金額近兩千三百萬元，所有修復工程都在今年十月底完工。

徐佩鈴說，今年修復工程完工的有大林成都旅社、民雄一樂酒家、新港中庄林宅、六腳成豐社區講堂及弘道老人福利基金會租賃經營的社福照顧據點—東石港墘暖一點，每案都有其獨特的公益性與在地連結性，成果豐碩。

縣長翁章梁指出，成都旅社是由三大棟連結為一大棟的現代長型街屋建築，外觀為一九六○年代流行丁掛磚及馬賽克磚包覆的建築式樣，從外而內也在多處呈現繁複技術製作的鐵件、窗花，除具備防盜功能以及工匠藝術的展現外，三樓小房間內還設計轉軸可以打開鐵窗花，隱藏著過往躲避警察查緝的小心機，住宿客人從房間鐵窗逃脫，經由後面逃生走道及逃生梯，快速躲避警察查緝，整座旅社四處巧佈歷史痕跡，頗具故事性與趣味性。

嘉義縣大林「成都旅社」老屋新生，再現老建築魅力。（記者蔡宗勳攝）

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