《嘉義》賴清德拜廟拉票 推薦蔡易餘、陳冠廷

民進黨總統參選人賴清德（右三）請選民支持他和民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷（右二）。（記者林宜樟攝）

2023/09/16 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕民進黨總統參選人、副總統賴清德昨下午到嘉義縣扮演大選領頭羊，先後與嘉義縣長翁章梁、民進黨山區立委參選人陳冠廷、拚連任的海區立委蔡易餘到嘉義縣民雄大士爺廟、慶誠宮、新港奉天宮、鹿草圓山宮與義竹修緣禪寺、慈化寺參香祈福，向鄉親懇託支持，「賴清德、蔡易餘、陳冠廷，全部都要當選」。

讚陳冠廷學經歷豐富

賴清德說，嘉義縣在中央到地方全力支持下，已有馬稠後產業園區、民雄航太園區、嘉義科學園區、布袋水產精品加值產業園區、水上南靖產業園區及中埔公館產業園區，若當選總統，將繼續投入嘉義縣建設及發展。

賴清德向鄉親推薦陳冠廷，學經歷豐富，是美國威斯康辛大學學士、日本東京大學公共政策碩士，英、日語流利，深具國際觀，是政治領域中屈指可數的人才，也曾是翁章梁競選縣長時的政策小組召集人，提出「農工大縣」願景，具有高度內涵，請鄉親支持陳冠廷當選立委，對台灣發揮關鍵力量。

誇蔡易餘努力肯付出

賴清德說，蔡易餘具有法律專業，立法需要向他徵詢，提供建議；蔡易餘更是最接地氣的立委，回憶二○一八年八二三水災時，他曾與蔡易餘涉水勘災，蔡易餘以地方需求提出各項治水建議，要求設置滯洪池、設置抽水站及採購抽水機等，爭取建設，是努力肯付出的立委，值得鄉親繼續支持。

翁章梁則說，他憂心政黨輪替，恐造 成近年來嘉義縣爭取的重大建設無法延續，盼鄉親全力支持賴清德、蔡易餘及陳冠廷當選，延續嘉義縣的建設與發展。

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