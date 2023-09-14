梅山太平藝術季 9/17起熱鬧1個月

梅山太平藝術季將有雯翔舞團演出。（記者林宜樟攝）

2023/09/14 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社舉辦的「犀首太平藝齊美好」梅山太平藝術季，將於九月十七日起展開為期一個月的活動，內容有高空雲梯光廊餐桌、茶席體驗、文學藝文展演及產業小農市集，結合太平雲梯及各藝術家長期駐村創作作品，讓遊客感受太平藝術之美。

9/23太平雲梯光廊餐桌餐會

梅山太平藝術季宣傳記者會昨在縣府舉行，縣長翁章梁表示，縣府長期輔導地方文化館、藝文展演、提升觀光產業商圈連結，太平村長嚴清雅長期推動社區發展，領導團隊持續在地耕耘文化軟實力及硬體建設，加上阿里山國家風景區管理處、農業部農村發展及水土保持署等部門挹注經費營造，將具有百年建築歷史、陶板、彩繪巷弄的太平老街裝扮的愜意動人。

藝術家王文志、施力仁、謝宗興、江添富、李國聰、蔡婉湘長期在太平社區駐村創作，社區內有犀牛裝置藝術、陶壺創作、鐵雕藝術等作品，藝術與人文交織，將太平社區轉化為「藝術山城」。

當地步道設有觀景台可俯瞰太平老街及雲梯，步道出入口以文學小說家張文環的作品為主題，納入社區陶板文化進行創作，營造歷史傳承意象。

9/29、9/30藝文展演活動

梅山太平藝術季九月二十三日將在太平雲梯橋面上舉辦光廊餐桌餐會，九月二十九日、三十日藝文展演活動有台灣竹樂團、嘉義民族管弦樂團、嬉班子樂團及雯翔舞團演出，九月二十九日至十月一日有柒碗茶場域茶席收費體驗，十月七日至十日有大坪憩陶小農市集；活動內容可上「嘉義縣文化觀光局」、「太平雲梯」或「阿里山新印象」臉書粉絲專頁查詢，光廊餐桌報名可洽太平社區產業合作社張育慈，0978203627。

嘉義縣梅山鄉可欣賞太平雲梯夜間美景。（記者林宜樟攝）

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