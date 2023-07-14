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    封園10月 竹崎觀音瀑布7/16重開放

    嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布形似觀音像而得名。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布形似觀音像而得名。（記者蔡宗勳攝）

    2023/07/14 05:30

    嘉義縣道166線沿途多處瀑布 龍宮、雷音瀑布已先開放

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風景區即將於本月十六日重新開園，阿里山國家風景區管理處表示，縣道一六六線沿途瀑布羅列，以負離子含量多而聞名，歡迎遊客在炎炎夏日安排一六六瀑布之旅，消暑又療癒。

    炎夏來趟負離子瀑布之旅

    阿管處副處長陳榮欽表示，嘉義縣瀑布分佈在台十八線、台三線及縣道一六六線、一六二線周圍，以一六六線最密集，包括觀音瀑布、太興飛瀑、雲潭瀑布、圓潭瀑布、龍宮瀑布、雷音瀑布、生毛樹瀑布等，其中觀音、龍宮、雷音瀑布的負離子含量排名全國前十名，近來進入豐水期，負離子更多。

    陳榮欽指出，觀音瀑布早在半個世紀前就是知名景點，也是許多四、五、六年級生共同回憶，風景區毀於九二一地震而關閉，去年元旦重新開放試營運，九月再度封園整修，如今完成整修。

    阿管處曾委託專業團隊調查監測，觀音瀑布園區豐水期每立方公分含量達一．二萬至六．九萬個單位的負離子濃度，遊客踏入園區，感受「飄谷雨、雨飄谷、谷雨飄」雨霧氛圍，爬上通天坡步道，能欣賞溪流傾瀉峭壁上宛如觀音菩薩手持淨瓶獨特景觀。

    開幕中午限量百組紀念照

    李姓遊客說，起風時站在觀音瀑布前方，第二層瀑布水氣迎面撲來相當舒適，經過二十多年，盼到開園，令人期待。

    觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，十六日開幕中午十二點後，在觀音禪寺安排攝影師，免費以拍立得為在此遊玩而定情、結婚的夫妻拍照，附贈紀念相框，限量一百組。

    園區採現場售票，一般民眾七十元，學生、團體優待票五十元，六十五歲以上及十二歲以下三十元，竹崎鄉親免門票；每週四休園整理環境；遊客可選擇單趟步行一．五公里約四十分鐘或搭電動高爾夫球車，單趟一百元或來回一百八十元，車程十分鐘。

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