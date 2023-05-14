阿勃勒綻放 朴子自行車道花毯絕美

嘉義縣長翁章梁（中）與單車網紅夏美（左）及penny在朴子溪自行車道阿勃勒大道騎腳踏車宣傳。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子溪自行車道六腳鄉蒜頭、潭墘段兩旁種滿阿勃勒，近期將盛開，花朵掉落時將形成美麗的黃色花毯，嘉義縣長翁章梁昨和單車網紅夏美、Penny拍片宣傳，行銷阿勃勒花季與推廣單車旅遊，歡迎遊客到訪。

邀單車網紅夏美、Penny宣傳推廣

陳姓攝影師說，阿勃勒盛開時花序飽滿，美不勝收，黃花掉落滿地畫面是攝影人最愛，蒜頭、潭墘之間自行車道路寬僅兩、三公尺，落花時形成厚實的黃花地毯，是全台知名的阿勃勒黃金大道之一。

落花鋪成黃金大道 攝影人最愛

翁章梁表示，朴子溪自行車道全長二十五公里，東起蒜頭蔗埕文化園區，西至東石漁人碼頭，串聯故宮南院、蒜頭糖廠、用九柑仔店等景點，涵蓋平原農村田園風光、河川生態與漁村風景，適合全家人一同騎單車出遊。

翁章梁說，朴子溪自行車道旁阿勃勒將滿開，歡迎民眾帶著家人歡度假日，在美麗的阿勃勒自行車道騎車、賞花，順遊用九柑仔店、成豐社區講堂及故宮南院。

適全家遊賞景點風光 品嘗美食

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，朴子溪自行車道適合全家出遊，六月三日是世界自行車日，因此邀請單車網紅宣傳，騎車體驗小鎮風光，到訪當地景點，品嘗特色美食；與縣府合作宣傳的單車網紅夏美、Penny，首次來到阿勃勒盛開的自行車道，充滿驚喜，認為朴子自行車道平坦舒適，很適合安排一整天遊程，家人一起單車旅遊，遊程有紓解身心靈的效果，推薦給自行車愛好者。

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