《嘉義》顧病父寫作分享 高二女獲孝行獎

獲頒「孝行楷模」的竹崎高中普通科二年級學生蔡育慈（中）接受大家的祝賀。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/12 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣立竹崎高中普通科二年級學生蔡育慈，從小就和兩位姊姊協助母親照護須仰賴輪椅活動的父親，她的孝行故事超勵志，透過流暢的文筆將家中度過難關歷程寫成文章，和更多人分享正能量，積極樂觀的態度讓人讚賞，獲選今年嘉縣孝行楷模，將代表參加全國孝行獎選拔。

與二位姊姊助母照顧癱臥父親

縣府昨在人力發展所舉行今年內政專業獎章、特優村里長、績優民政人員暨孝行楷模表揚。縣長翁章梁、立委陳明文等人頒發匾額給各受獎人，榮獲孝行楷模的蔡育慈出席受獎。

蔡育慈說，父親因為意外必須仰賴輪椅活動，多年前工作時摔傷，致病情惡化，癱臥在床，家裡經濟也陷入困境，她從小就與兩位姊姊協助母親照顧父親，並分擔家事，減輕母親壓力，一家五口攜手努力，讓家庭順利度過難關，父親病情也奇蹟好轉。

生活點滴化為文章 投稿獲獎

蔡育慈表示，她喜歡文學，讀國小時就嘗試投稿，獲報社刊登後，便將從小照顧父親的心路歷程，轉化在文學創作上，將生活點點滴滴與型態寫成文章，希望讓大家看到後，可以有更多的正能量，不向惡劣環境低頭。

竹崎高中校長蘇淵源說，蔡育慈文筆好，文章寫實又有生命力，這幾年陸續入圍新北市文學獎、後山文學獎、教育部孝道徵文等比賽，獲獎獎項從首獎到佳作都有，讓人從她的文章中學會珍惜生命，讓生命變得更有意義，作品獲熱烈回響；她不畏困境的學習精神，也獲得今年教育部「總統教育獎」初選通過，進入複選階段。

獲孝行楷模表揚者，還有馬遠華、謝鄭茂傳、林振鵬、賴美如、洪正賢、蔡尚炫、余貞定、何慶南等人；東石鄉副瀨村長林泰平、番路鄉內甕前村長廖新欣任職都逾四十年，不分日夜服務鄉親，無私精神令人敬佩，獲內政專業二等獎章，獲內政專業三等獎章的東石鄉海埔村長曾金能在地方是人人稱讚的「村長伯」。

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