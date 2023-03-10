臥龍橋封橋改道 標示不清常車禍

臥龍橋新建工程正在施工中。（記者林宜樟攝）

2023/03/10 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣縣道一五七線，連接東石鄉與布袋鎮重要橋梁「臥龍橋」，正由縣府辦理新建橋梁工程，於二月十日起進行第二階段交通改道措施（見圖，記者林宜樟攝）。當地居民投訴，指封橋改道標示不夠完善，常見用路人到封閉處才迴轉，或是被迫繞進村內狹窄道路，導致鄰近區域發生多起車禍，建議設置完整改道標示。

嘉縣將督促廠商完善標示

縣府建設處長郭良江回應說，臥龍橋新建橋梁施工作業，原訂去年九月實施第二階段交通改道措施，因工程延宕延期；經排除水中障礙物，預計今年五月中旬完工，但因廠商工班調度問題，目前進度落後，正督促廠商儘速解決並趕工，地方反映改道引導的標示不清，將再加強設置更完善的標示。

縣議員姜梅紅說，臥龍橋新建橋梁工程進行第二階段交通改道措施，原可通行的舊橋也封閉，用路人須繞道台十七線或縣道一七○線，封橋造成用路人交通不便，鄉親抱怨連連，應儘速完工。

住在臥龍橋附近居民劉上慈說，臥龍橋工程進度緩慢，原本工期應於去年底完工卻延宕，常見整天無工人施工，封橋後改道引導標示不清，在地民眾與遊客常繞進村內小路，上個月他駕車為閃避不熟路況的車輛，擦撞電桿而導致車子毀損，縣府應加強改善改道引導標示。

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