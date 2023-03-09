防人猴衝突 巡護隊驅離槍嚇阻

阿里山國家森林遊樂區發生零星的人猴衝突事件，嘉義林管處放置告示，請民眾注意猴群。（嘉義林管處提供）

2023/03/09 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近年來阿里山國家森林遊樂區的台灣獼猴數量增加，發生零星的人猴衝突事件，嘉義林管處啟動獼猴監測調查與友善防治驅離措施，採購防治驅離工具，邀集在地單位及居民參與教育訓練，並組織「人猴衝突巡護隊」，以動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍嚇阻獼猴接近遊憩熱點，並加強遊客的人猴應對宣導。

嘉義林管處去年十月起，輔導嘉縣阿里山生態旅遊協會執行森林遊樂區獼猴監測調查，遊樂區約有八十隻獼猴棲息，全區皆為獼猴潛在活動範圍，以沼平公園、香林服務區、木蘭園、祝山為活動熱區，共記錄八筆搶食及十筆威嚇行為。

嘉義林管處表示，為防範人猴衝突，在遊樂區增設宣導牌誌，辦理教育訓練，安排專家學者授課，採購六組低動能的防治驅離工具，培訓在地成員操作；所使用的驅離工具沒有殺傷力，會使獼猴產生疼痛感，為目前公認有效又兼具人道的驅離方法。

獼猴搶食物 甚至攀折櫻花玩耍

當地民宿業者廖景泰說，遊樂區多次發生獼猴闖入店家、搶奪餐車及攤販食物，曾發現獼猴攀折櫻花玩耍，樂見管理單位積極防治。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，阿里山是自然生物棲地，使用槍枝驅猴，恐會造成模仿效應，讓民眾認為用槍枝威嚇射擊獼猴是合理、合法的行為，進而傷害野生動物；獼猴靠近人類主因是覓食，應斷絕源頭，如設置無法輕易掀開的垃圾桶、教育遊客勿手提食物，否則獼猴只是看到巡護隊人員會躲開，看到食物仍會來搶奪。

避免食物外露 斷絕獼猴覓食機會

嘉義林管處表示，三月十日起為阿里山花季，將安排巡護隊成員執行友善驅離獼猴勤務，並安排國家森林志工進行獼猴保育宣導，呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，避免使用塑膠袋攜帶食物或讓食物外露，如發生人猴衝突事件，請即時通報阿里山工作站，電話：05-2679715。

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