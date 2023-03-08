阿里山花季10日登場 假日免費接駁

阿里山花季將於三月十日登場。（嘉義林管處提供）

2023/03/08 05:30

共12天早上6點至11點 管制小客車上山 減少塞車

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義林區管理處舉辦的阿里山花季，將於三月十日起展開至四月十日，嘉義縣警察局配合交通部公路總局，將在花季期間重點疏運日期的管制時段在台十八線六十六公里（湖底）處限制小客車上山；嘉義林管處則在台十八線九十公里至九十五公里處規劃免費接駁，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往阿里山國家森林遊樂園區大門口。

汽車可停樂野服務區停車場

警方昨公布阿里山花季交管措施，三月十一、十二、十八、十九、二十六日及四月一、二、三、四、五、八、九日共十二天，早上六點到十一點實施交管。

搭乘遊覽車團客，於管制時段內至台十八線二十九公里處（過五虎寮橋）購票入園，停等購票時，乘客請勿下車任意橫越道路。建議散客搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往，若自行開車，管制時段於台十八線六十六公里（湖底）處限制小客車上山，持證明文件如通行證、工作證或住宿證及特殊情形如婚喪喜慶等除外，小型車需停放於台十八線六十一公里旁樂野服務區停車場或後方空地（停車位共四百四十一格），再轉乘接駁車上山。

建議非假日賞花或搭大眾運輸

警方將加強台十八線沿線交通疏導工作，嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，建議民眾利用非假日離峰時刻上山賞花，或搭大眾運輸工具如嘉義縣公車處於高鐵嘉義站及台鐵嘉義站規劃的賞花接駁專車。

布袋龍宮橋、番路觀光新路通車

另外，嘉義縣政府進行布袋鎮龍宮橋改建工程完工，昨天通車，將完善在地交通運輸品質；位於番路鄉的歷史建築陸軍第五彈藥儲備庫（第一分庫）由縣府規劃朝觀光發展，番路鄉公所爭取內政部營建署經費補助施做聯絡道路，今年二月完工，昨天通車，未來將結合周邊景點，吸引人潮。

嘉義縣警察局配合公路總局將進行交通管制。（嘉義縣警察局提供）

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