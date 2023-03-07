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    首頁　>　嘉義縣

    《嘉義》遊客擅移鏡頭自拍 阿管處究責

    一群年輕遊客涉嫌擅自移動二延平步道觀雲台的即時影像系統鏡頭「自拍」。（擷取自阿管處即時影像系統）

    一群年輕遊客涉嫌擅自移動二延平步道觀雲台的即時影像系統鏡頭「自拍」。（擷取自阿管處即時影像系統）

    2023/03/07 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處在山區景點設有七處即時影像系統，供民眾在家觀賞山區美景，昨凌晨六點多，一群年輕遊客造訪二延平步道觀雲平台時，擅自移動鏡頭「自拍」，還在鏡頭前開心比「YA」合照及吃東西聊天等，全都入鏡。阿管處發現後，暫停即時影像系統進行調查，並報警處理，若系統機器經檢查確有毀損，將處以行政裁罰。

    二延平步道即時影像鏡頭遭轉動

    阿管處自二○一九年以來，陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原、里佳資訊站及奮起湖等七處觀光即時影像。

    民眾通報 阿管處暫停即時影像

    其中二延平步道即時影像視角可拍攝遊客及一百八十度環景，不少遊客來此旅遊時會站在鏡頭前，待鏡頭巡弋至步道時，開心地向鏡頭揮揮手、擺POSE留下身影，後續亦能在YouTube直播回放時間內截圖留念。阿管處為符合遊客需求，亦配合調整拉長鏡頭的停留時間，方便遊客上鏡頭留念。

    通知廠商檢查機器 警派員採證

    阿管處副處長陳榮欽說，昨天上午接獲民眾通報，指二延平步道即時影像鏡頭遭遊客「徒手二次轉動」，便暫停即時影像系統進行調查，即時影像系統架在高處，研判遊客是攀爬欄杆移動鏡頭拍攝，除了報警外，也通知廠商檢查機器是否受損。前年及去年二延平觀光即時影像鏡頭也多次遭破壞，希望大家愛護公物。

    中埔警分局表示，獲報後已派員採證，行為人可能涉及刑法五年以下有期徒刑的毀損罪嫌，呼籲民眾勿以身試法。

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