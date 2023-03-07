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    《嘉義》黑面琵鷺陷捕獸鋏 鳥友心痛盼協尋

    鳥友詹惠娟發現一隻黑面琵鷺被捕獸夾夾住右腳。（詹惠娟提供）

    鳥友詹惠娟發現一隻黑面琵鷺被捕獸夾夾住右腳。（詹惠娟提供）

    2023/03/07 05:30

    〔記者林宜樟、黃淑莉／綜合報導〕保育類鳥類黑面琵鷺到台灣過冬，最近天氣回暖，正值北返季節，鳥友前天下午在嘉義縣布袋鎮新塭地區發現一隻黑面琵鷺右腳被捕獸鋏夾住。縣府農業處及高雄市野鳥學會人員獲報後，昨天進行搜尋，希望能找到受傷黑琵帶回治療。

    鳥友詹惠娟說，前天她在新塭地區觀察黑琵時，發現這隻受傷的黑琵，她拍下這隻受傷的黑琵在天空飛行，但腳上卻拖著捕獸鋏，畫面令人痛心。

    布袋鹽田濕地是黑琵過冬棲息地，目前由嘉縣政府與高雄市野鳥學會合作認養，進行生態保育。

    嘉縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱表示，縣府正與高雄市野鳥學會合作搜尋受傷的黑琵，並呼籲民眾勿擅自使用獸鋏，使用獸鋏獵捕保育類野生動物，違反「野生動物保育法」規定，可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科二十萬元以上一百萬元以下罰金。

    另外，斗南一處友善環境耕作的烏殼綠筍園，園內有諸羅樹蛙、南海溪蟹等台灣特有種生物，筍農因腰椎手術無力管理，不捨生態遭破壞，由斗南農會員工緊急支援短期割筍，同時也協助尋找能持續採友善農法的代耕者。有意願的民眾可洽詢斗南農會友善環境耕作審驗團輔導員廖晉德0985-235016。

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