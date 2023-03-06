久旱不雨 阿里山春茶產期恐延半個月

大阿里山茶區久旱不雨，嘉義春茶難吐新芽，春茶產期預計延後半個月。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/06 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山茶區正值春茶吐芽期，但入春以來降雨量嚴重偏少，缺乏春雨滋潤下，即使有灑水設施，茶樹吐新芽受影響。茶農說，春茶產期預計延後半個月，如果再不下雨，春茶品質及產量堪慮。

根據中央氣象局的統計資料，大阿里山茶產區元月至二月降雨量，梅山鄉瑞峰僅四毫米、瑞里測站二十六毫米，阿里山鄉里佳二十九毫米，竹崎鄉中和村奮起湖三十三毫米，也是茶區目前降雨量最多的測站。

茶農說，從去年秋天開始降雨量就很少，嘉縣山區大小溪流的水流逐漸乾枯，山泉水水量愈來愈少，即使許多茶農斥資裝設噴灑澆灌系統，但灌溉水塔原本一天就可完成儲水作業，現在須三至五天，旱象越來越嚴重，恐怕屆時連取水都困難，憂心茶樹因此日益枯萎凋零。

中和村長洪銀盛表示，今年閏二月，原本春茶產期就會略微延遲，加上二月下旬起沒有雨水，估計春茶產期延後約半個月，目前正值春茶吐新芽關鍵期，若再不下雨，芽很難吐出，即使吐芽也偏小。

阿里山鄉代表會主席林清良也說，原本茶樹二月下旬就會開始吐芽，三月底至四月初採收春茶，現在因乾旱，茶樹宛若休眠，茶農心急如焚。梅山茶區簡姓茶農說，部分茶園因無灌溉水可用，茶樹乾枯，若再不下雨，春茶收成恐怕會很慘，期待老天普降甘霖。

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