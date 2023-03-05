瑞里紫藤花祭3/9登場 花期至月底

梅山瑞里紫藤花祭三月九日登場，竹崎到瑞峰間有三十二處觀賞景點。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/05 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕每年三至四月是嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花盛開時節，詩情畫意般的紫色花爆博得「紫色山城」美名，縣長翁章梁昨到瑞里拍攝行銷影片，為三月九日登場的「二○二三瑞里紫藤花祭」宣傳，歡迎大家上山賞花、品茗、喝咖啡，品嚐在地無菜單料理，享受山城浪漫好時光。

嘉166縣道 32處觀賞景點

受氣候影響，大阿里山區紫藤花約遲延一個星期綻開，觀賞重點的瑞里紫藤花預計三月十日進入最佳觀賞期，花期則持續至月底紫藤花祭活動結束，翁章梁昨與瑞里村長林相卿、茶人陳姵穎一同拍攝行銷影片，宣傳即將到來的紫藤花祭。

翁章梁說，嘉一六六縣道從竹崎到瑞峰之間共有三十二處觀賞紫藤花景點，搭配沿途的特色民宿，非常適合安排兩天一夜行程，歡迎遊客來瑞里賞花打卡拍美照，啜飲瑞里好茶及精品咖啡。

品茗、喝咖啡 賞花拍美照

翁章梁也拜訪在地咖啡莊園「青葉山莊」，山莊老闆葉世遠曾獲台灣精品咖啡豆評鑑特等獎，也是台灣水洗咖啡史上最高競標價得主（生豆五公斤十六萬元）。翁章梁表示，「葉世遠教他介紹嘉義咖啡時，直接稱世界最好的咖啡」，可見嘉義咖啡職人的自信，建議遊客上山賞花，務必喝杯世界第一等的在地精品咖啡。

葉世遠說，在山上品嘗咖啡的細膩風味，同時眺望山景，可說是一大享受。嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，遊客上山觀賞紫藤花，此時一六六縣道七十八公里等處，也有壯觀的麝香木與紫藤花祭相呼應。

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