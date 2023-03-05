為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    瑞里紫藤花祭3/9登場 花期至月底

    梅山瑞里紫藤花祭三月九日登場，竹崎到瑞峰間有三十二處觀賞景點。（記者蔡宗勳攝）

    梅山瑞里紫藤花祭三月九日登場，竹崎到瑞峰間有三十二處觀賞景點。（記者蔡宗勳攝）

    2023/03/05 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕每年三至四月是嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花盛開時節，詩情畫意般的紫色花爆博得「紫色山城」美名，縣長翁章梁昨到瑞里拍攝行銷影片，為三月九日登場的「二○二三瑞里紫藤花祭」宣傳，歡迎大家上山賞花、品茗、喝咖啡，品嚐在地無菜單料理，享受山城浪漫好時光。

    嘉166縣道 32處觀賞景點

    受氣候影響，大阿里山區紫藤花約遲延一個星期綻開，觀賞重點的瑞里紫藤花預計三月十日進入最佳觀賞期，花期則持續至月底紫藤花祭活動結束，翁章梁昨與瑞里村長林相卿、茶人陳姵穎一同拍攝行銷影片，宣傳即將到來的紫藤花祭。

    翁章梁說，嘉一六六縣道從竹崎到瑞峰之間共有三十二處觀賞紫藤花景點，搭配沿途的特色民宿，非常適合安排兩天一夜行程，歡迎遊客來瑞里賞花打卡拍美照，啜飲瑞里好茶及精品咖啡。

    品茗、喝咖啡 賞花拍美照

    翁章梁也拜訪在地咖啡莊園「青葉山莊」，山莊老闆葉世遠曾獲台灣精品咖啡豆評鑑特等獎，也是台灣水洗咖啡史上最高競標價得主（生豆五公斤十六萬元）。翁章梁表示，「葉世遠教他介紹嘉義咖啡時，直接稱世界最好的咖啡」，可見嘉義咖啡職人的自信，建議遊客上山賞花，務必喝杯世界第一等的在地精品咖啡。

    葉世遠說，在山上品嘗咖啡的細膩風味，同時眺望山景，可說是一大享受。嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，遊客上山觀賞紫藤花，此時一六六縣道七十八公里等處，也有壯觀的麝香木與紫藤花祭相呼應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播