嘉義山區追櫻 平地黃花風鈴木美翻

嘉義石棹「櫻之道」的花況進入滿開期。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/04 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕春天百花盛開，嘉義山區各品種櫻花接力綻放，吸引追櫻人潮，而平地黃花風鈴木正盛開，賞花景點各具特色，大林鎮公所、中埔鄉公所分別在北港溪與八掌溪畔舉辦賞黃花風鈴木活動，嘉義市政府也邀請民眾來八掌溪畔賞花。

下週末賞櫻移至阿里山

竹崎鄉中和村石棹「櫻之道」昭和櫻花況佳，中和村長洪銀盛建議遊客把握本週末假期上山欣賞；「櫻花達人」黃源明說，石棹地區滿山遍野的昭和櫻即將謝幕，預計下週末假日賞櫻焦點將移至阿里山國家森林遊樂區。

嘉義地區黃花風鈴木盛開，金色燦爛美景有數十處之多，其中以北港溪、朴子溪與八掌溪防汛道路最壯觀，整排黃金風鈴木盛開，黃色花朵宛若金黃巨龍般壯觀。

金色燦爛美景數十處

大林鎮公所今上午十點起在大林鎮陳井寮堤防舉辦風鈴木秘境花季，拍照打卡送限量老鷹平安米；中埔鄉公所晚上六點在忠義橋橋頭辦理「戲潮春嬉風鈴賞花音樂會」，邀請民眾賞花、聽音樂及看煙火。

嘉義市府觀光新聞處長張婉芬說，除八掌溪畔黃花風鈴木，市區包括世賢路自行車道隨季節更迭，可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉及阿勃勒美景，來嘉賞花正是時候。（相關圖文刊A1）

嘉義市八掌溪畔黃花風鈴木大爆開。（記者王善嬿攝）

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