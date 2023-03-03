嘉縣春季雜作 3/9起供灌1700萬噸

2023/03/03 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉南地區水情嚴峻，農委會農田水利署研訂「嘉南地區春季雜作抗旱灌溉計畫」，昨在農水署嘉南管理處朴子分處舉行說明會，規劃運用埤塘、溪流、區域排水、水井等多元水源，搭配烏山頭水庫供水，以嘉南大圳南北幹線為界，自九日起至十六日供應北幹線灌區的嘉義、朴子、新營雜作區，預估灌溉水量一七○○萬噸。

農水署召開抗旱灌溉說明會

農水署長蔡昇甫、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及數十名農會小組長出席這場說明會。蔡昇甫表示，南部地區至今已有五六九天沒有大雨以上降雨，農業用水遇到很大挑戰，針對春季雜作用水，採取史上難度最高的多元灌溉抗旱計畫，經盤點，嘉南管理處所轄埤塘、滯洪池，還有嘉南大圳灌溉系統跨接溪流、區排等可抽引水處取水，加上轄管的公井三十九口、台糖水井十七口及民間水井，約有一六二○萬噸，搭配曾文、烏山頭水庫供應一六八○萬噸，總計三三○○萬噸完成嘉南地區春季雜作供灌。

多元灌溉 擬供水三千三百萬噸

嘉南管理處長陳英仕說，嘉縣春季雜作供灌範圍共一．六九萬公頃，新營地區約五千公頃，自九日起至十六日針對北幹線灌區雜作供灌，預估灌溉一七○○萬噸。

蔡易餘建議，停灌區域不種稻作，種植綠肥補償金審核條件放寬，也有助減少灌溉用水。有農民說，水量如果像「囝仔放尿」般少，對雜作灌溉沒幫助，也有農民建議儘快改善老舊農水路。對此嘉南管理處允諾，供灌會維持一定水量，並持續爭取經費改善農水路。

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