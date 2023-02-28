竹崎「白杞寮迎觀音請媽祖」 祈福遶境

竹崎「白杞寮迎觀音請媽祖」五村十三庄祈福遶境，隊伍中的鐵牛車極具特色。（記者蔡宗勳攝）

2023/02/28 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣縣定無形文化資產、已有兩百年歷史的竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」今年恢復舉行，昨天展開為期兩天的五村十三庄祈福遶境，隊伍循著蜿蜒山路前進，信眾在家門前擺香案祈求平安，重現過住熱鬧盛況。

元宵節過後 遶境五村十三庄

竹崎鄉白杞寮玉山岩觀音佛祖，每年元宵節過後遶境內埔、昇平、桃源、白杞、塘興五村，內埔仔、溪洲、塘下寮、頂下坪、無底潭、井仔頭、學仔、勝源、桃源、黃心寮、山仔頂、頂埔、舊社共十三個庄頭，兩天遶行五十多公里，被譽為「香路馬拉松」，縣府以「白杞寮迎觀音請媽祖」登錄為嘉義縣縣定無形文化資產。

縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等人昨參與點砲儀式，隊伍隨即展開遶境；翁章梁表示，白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境，緣自民間自發性活動，行之多年，至今仍獲地方高度認同，已成為嘉義縣重要的民俗類文化資產。

隊伍遶境時，各庄早期防禦盜賊設立的武館及陣頭出陣「鬥鬧熱」，行經高低起伏的崎嶇山路時，用鐵牛車、搬運車或貨車來拖行神轎，形成獨特的鐵牛車拖行神轎遶境宗教奇景，吸引不少攝影愛好者用空拍機拍攝隊伍繞行蜿蜒山路的壯觀景象。

兩百年歷史 縣定無形文化資產

值年爐主曾春築指出，今年遶境循例有北港朝天宮、笨南港天后宮、新港奉天宮、東石港口宮、朴子配天宮、新港六興宮、番路半天岩的媽祖與會，台中大甲鎮瀾宮首度共襄盛舉，盛況空前。

竹崎「白杞寮迎觀音請媽祖」五村十三庄祈福遶境。（記者蔡宗勳攝）

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