大林黃金廊道3月花開 鄉親打掃迎遊客

大林陳井寮黃花風鈴木綿延約三公里長，形成一條「黃金廊道」，目前尚未盛開。 （記者王善嬿攝）

2023/02/27 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮陳井寮堤防栽種黃花風鈴木綿延約三公里長，形成一條「黃金廊道」，每年花期吸引大批遊客駐足賞花。受寒流影響，估計三月五日之後才會盛開。縣府環保局攜手大林鎮公所利用二二八連假於前天舉辦「咱ㄟ嘉園咱來清」號召鄉親共同打掃「黃金廊道」環境，迎接遊客造訪。

翁章梁帶隊整理環境 迎接花季

前天，嘉義縣長翁章梁、縣府環保局長張輝川、第五河川局長莊曜成、大林鎮長許有疆與大林鎮西結里、排路里社區志工、清潔隊員及鄉親共同整理陳井寮堤防周邊環境，希望給賞花遊客一個整潔美麗環境，也在汛期前做好河堤安全維護。

翁章梁表示，透過嘉縣環境清潔日活動，適逢黃花風鈴木花季即將來臨，在陳井寮堤防舉辦「咱ㄟ嘉園咱來清」特別有意義，社區鄉親共同來參與環境整理，提昇生活環境品質。

許有疆說，陳井寮堤防黃花風鈴木自二月底起零星綻放，因遇上寒流，打亂花期，原本規劃二二八連假期間舉辦「陳井寮風鈴木秘境」活動因而延後，目前開花僅兩成，估計三月五日之後才會盛開，賞花活動日期將再行公佈。

許有疆說，陳井寮堤防周邊設置水質淨化廠，利用高灘地截流設施淨化水源，提升三疊溪流域水質，公所除維持環境清潔，將與第五河川局協調，妥善利用淨水廠與「黃金廊道」周邊空間，提升堤防觀光量能。

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