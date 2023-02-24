校友拿滿級分 家長謝嘉中師長

嘉中校長陳元泰（右一）表揚學測成績59 級分的 4位同學。（嘉中提供）

2023/02/24 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕大學學測昨放榜，嘉義高中、嘉義女中及協同中學四科合計達五十九級分人數各有四人。畢業於嘉中普通班的葉琪翊同學，今年四科考出滿級分六十級分，放榜後，家長致電校方分享喜訊，感謝導師吳曉雯等師長栽培。

嘉中校長陳元泰昨公布學測成績，家長會長張瑞祥到校頒發獎勵金鼓勵成績優異學生。陳元泰說，有資格挑戰醫科的人數，四科五十六級分以上有三十六人，該校社會學群、自然學群總級分達全國頂標人數為一九七人，約佔二十九％。

嘉女表示，四科合計成績達頂標占全校六分之一以上，全校達前標逾三成，預估今年錄取頂尖大學學生數可望有大幅突破。

嘉華中學畢業生趙笙宇也考出滿級分六十級分，另該校五十七級分以上者，預估共七人成績可達醫科等學系甄選標準。

協同中學五十九級分共四人，徐嘉蔚受醫生家庭薰陶，從小立志當醫生，參加生物奧林匹亞競賽複賽入選；葉孟祈為特殊境遇學生，長期獲家長會優秀清寒獎學金，以台大為第一志願，希望能與去年錄取台大的姊姊同校。

竹崎高中特殊境遇學生陳宇宣勤奮向學，勤練試題、製作筆記及勇於發問，數學A考十二級分達頂標，國文、自然科各十二級分達前標，英文九級分，未來要做個有溫度的藥劑師或醫檢師。

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