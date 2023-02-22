《嘉義》林鐵與櫻花相遇 阿里山花季必拍

阿里山林鐵櫻花與火車同框的美麗畫面。（黃源明提供）

2023/02/22 05:30

〔記者蔡宗勳、陳心瑜／綜合報導〕阿里山花季三月十日登場，林鐵三十一號蒸汽火車的花季主題列車與櫻花相遇的美麗畫面，勢必吸引遊客上山捕捉每年精典限定畫面；目前在林鐵主線通車終點的十字路車站，也有美不勝收的櫻花火車季節限定畫面，花季期間十二個假日小客車禁止上山。

花季期間十二個假日小客車禁上山

阿里山花季將於三月十日至四月十日登場，林務局嘉義林區管理處表示，今年花況將是近三年之最，預估每日破萬人次賞花，重點疏運時段包括三月十一、十二日、十八日、十九日、廿六日、四月一日至五日以及八日至九日等十二個假日的上午六至十一時交管，小客車禁止上山。

「櫻花火車」場景 持續到三月上旬

「阿里山達人」黃源明說，林鐵之旅迷人之處，就是看著火車經過一個一個的車站，承載著遊客的記憶與感情穿梭每一處森林。目前林鐵沿線車站，可看到櫻花火車季節限定的身影，十字路、多林車站的昭和櫻、緋寒櫻陸續盛開，直到三月上旬都有機會欣賞到粉紅色系的櫻花火車場景。

黃源明說，十字路是林鐵與公路最接近的車站，此處純樸的人情味及在地特色的農特產品及料理，吸引遊客造訪，可從鐵道瞧見阿里山公路的畫面，感受不同的車站風情。

泰國春季旅展 阿里山獲遊客好評

疫情解封，為推廣阿里山的觀光，阿里山國家風景區管理處與阿里山六大主題代表業者（茶、咖啡、原民、鐵道、生態、浪漫）共十家，前往泰國參加四天（本月十六至十九日）的泰國春季旅展，介紹阿里山部落特色遊程、原民樂舞、浪漫婚拍等，獲遊客好評，累計近十萬人次諮詢，泰國人紛紛說：「好想來阿里山玩」。

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