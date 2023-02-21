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    首頁　>　嘉義縣

    未打方向燈 嘉縣交通違規檢舉榜首

    2023/02/21 05:30

    〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕隨著行車紀錄器、智慧型手機愈來愈普及，民眾檢舉交通違規案件大增。嘉義縣警察局彙整去年交通違規檢舉案件，未依規定打方向燈為「榜首」，高達八五六二件；嘉義市警局在轄內九處危險路口實施科技執法後，以吳鳳南路快車道右轉違規件數最多。

    嘉縣警局表示，民眾交通違規檢舉係屬「道路交通管理處罰條例」第七之一條法定舉發方式之一，警察依法必須受（處）理並核實舉發，去年度受理三萬九五九一件，經查證屬實舉發三萬三八一一件，以未依規定打方向燈居首，逆向行駛三九一八件與闖紅燈三五四四件分居二、三名。

    嘉縣警局也整理出民雄、水上、中埔、太保及朴子等五大檢舉熱區鄉鎮市，提醒駕駛人開車上路要隨時注意、並遵守交通規則，以免成為檢舉鏡頭的「主角」，讓荷包失血。

    嘉市吳鳳南路快車道右轉違規最多

    嘉市警察局為有效防制交通事故及改善用路人不良駕駛習慣，去年九月底在轄內九個易肇事路口設置科技執法設備，針對特別危害用路安全的行為，如車輛行經行人穿越道未暫停讓行人優先通行、闖紅燈、轉彎車未依規定使用方向燈、快車道違規右轉等實施科技執法。結果以吳鳳南路快車道右轉違規最多，友愛、友忠、北港路多岔路口機車未依規定兩段式左轉居次，吳鳳北路與林森西路口闖紅燈排第三。

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