《嘉義》女童疑遭霸凌 校方：三月中完成調查

2023/02/21 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣某國小低年級女童家長控訴，指女兒去年十月在學校上陶藝課時，曾三次疑似遭到同社團多位男同學霸凌，把女兒當成「沙包」般踢，並抓去撞牆且壓倒在地等，經反映後，導師隔日竟在全班學生面前討論女兒有情緒問題，形同公審將女兒貼標籤，向教育單位反映後遲未見處理，質疑學校涉及包庇，教育部與縣府教育處互踢皮球。

家長陳情女兒遭師生「公審」

該校校長回應，強調絕無包庇，本案除接獲家長申訴，老師也主動通報，啟動防制校園霸凌因應，連同導師、陶藝老師不適任案，校方皆依法規及相關程序處理，目前兩位當事老師都在校，案情是否如家長所述，有待調查釐清，預計三月中旬完成調查。

教育處：已組調查小組訪談

縣府教育處長李美華表示，經了解，學校受理家長兩次陳情，包括去年十一月十五日通報生對生疑似霸凌案及二十二日通報師對生疑似霸凌案，學校依規定三日內召開因應霸凌防治小組會議決議受理並合併調查；學校自教育部校園霸凌事件調查人才庫名單內，遴聘委員兩名與校內成員一名組成調查小組。

李美華說，本案涉及人員包含九位學生與兩位教師，需訪談人員較多，調查過程中遇農曆春節，調查報告不及於期限內提出，依法辦理延長到三月十五日，老師不適任案也依程序進行，均合乎法令規範。

投訴家長說，女兒遭同學霸凌後因沒有明顯外傷，事發近一個月才從其他家長口中得知，向學校、嘉縣政府教育處、教育部申訴校園霸凌，並提出導師、陶藝課老師不適任案，調查迄今近三個月仍沒有結果，導師不適任案超過調查期限，陶藝老師不適任案直到二月七日校方才通報，質疑學校包庇，教育部與縣府互相推諉。女兒害怕上學已在去年十二月轉學。

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