魚塭防寒 搭設防風棚注入豎井水

嘉義縣沿海養殖業者搭防風棚抗寒。（記者蔡宗勳攝）

2022/12/20 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中央氣象局上週發布低溫特報，嘉義沿海漁民抽地下水、搭防風棚等措施守護養殖魚類，入冬第一道最強寒流報到，只有文蛤池混養虱目魚傳出零星死亡，本週三至週六又有一波冷鋒南下，有些漁民昨天雇工提早收成文蛤池虱目魚，避免寒害損失。

越冬虱目魚苗屬高經濟價值養殖魚類，但需通過酷寒考驗，風險相對高，漁民多管齊下進行防寒大作戰，基本設施是在魚塭北側迎風面搭設防風棚，抵擋冷空氣直吹水面，讓水溫不至於遽然下降，同時增加魚塭水位來產生保溫效果，最終武器則是注入豎井水，讓水溫較高的井水給予魚苗溫暖。

縣府農業處漁業科長張建成說，他走訪各養殖區了解漁民的抵禦低溫措施，發現魚塭都已加深水位，也有搭設防風棚者，顯示都做好必要的準備；至於水位低的文蛤池因降溫較快，混養虱目魚恐會被凍死，針對這些易受寒害虱目魚，經聯絡虱目魚加工廠，必要時協助漁民做預防性收成或緊急搶收。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，十九日晚間至二十日凌晨受輻射冷卻效應影響，溫度將會更低，在漁民做好禦寒措施下，未傳寒害。

六腳鄉農會總幹事陳宥樺說，這波低溫白天都豔陽天，日夜溫差大，催化高麗菜、白菜與小番茄甜度、脆度更好，目前是未受寒害先蒙其利的狀況。

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