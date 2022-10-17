「國嘉隊」3成員競總成立 翁章梁站台

「國嘉隊」大林鎮長候選人許有疆（右）、縣議員候選人江志明（左）聯合競選總部昨天成立，縣長翁章梁（中）輔選站台。 （民進黨嘉義縣黨部提供）

2022/10/17 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長翁章梁拚連任，更發揮母雞帶小雞效用，昨週日到民雄鄉、大林鎮連趕兩場選舉造勢會，為「國嘉隊」成員競選總部成立站台，翁疾呼，年底選舉進入倒數階段，籲支持者每天花十分鐘透過LINE分享及推薦，為「國嘉隊」拉票，支持他及「國嘉隊」候選人，讓民雄、大林大發展。

籲鄉親每天花10分鐘 透過LINE催票

「國嘉隊」大林鎮長候選人許有疆與嘉縣第三選區議員候選人江志明，昨成立大林聯合競選總部，綠營展現團結氣勢，地方要角皆到場力挺。

推薦許有疆 專業智慧拚大林鎮長

翁章梁推薦說，許有疆有專業有智慧，從縣議員轉換跑道投入鎮長選舉，籲鄉親支持許，就是支持大林進步的未來；大林鎮明華里長江志明轉戰縣議員，關心鄉親需求，將鄉親難題當成責任，請大家一起顧好這席民進黨大林議員席次。

支持江志明 顧好民進黨議員席次

翁章梁也到民雄鄉，為轉戰民雄鄉長的縣議員黃芳蘭成立競選總部站台，現場三千位支持者不畏風雨湧入，凍蒜聲不斷，場面熱鬧。

力挺黃芳蘭 延續建設民雄大發展

翁章梁說，民雄鄉除將進行鐵路高架化計畫，還將設置中科院民雄航太園區，發展航太與無人機產業，還有民雄、頭橋工業區是帶動發展的火車頭，現任鄉長何嘉恒打下八年基礎，請鄉親支持黃芳蘭接棒，延續建設讓民雄大發展。黃芳蘭說，民雄是嘉縣第一大鄉鎮，近八萬人在這生活，未來四年相當關鍵，攸關民雄未來的建設，有「國嘉隊」做堅強後盾，請鄉親支持她當選，讓民雄大進步大發展。

國民黨嘉義縣長候選人王育敏昨參加由國民黨婦女部主任林麗蟬舉辦的新住民客廳茶會。王表示，嘉縣新住民人口佔比約三％，高於全國平均佔比二‧四％，當選後將強化新住民就業培力，做為最堅強後盾。

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