議員姜梅紅造勢拚連任 翁章梁站台

嘉義縣長翁章梁（右）推崇姜梅紅議員服務最認真，值得大家全力支持。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/16 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕拚連任的民進黨嘉義縣長翁章梁，昨天為「國嘉隊」成員嘉縣第四選區議員候選人姜梅紅在東石鄉永屯村舉辦的造勢大會站台，翁章梁推薦縣議會最年長的議員姜梅紅服務最認真，請鄉親集中選票支持姜梅紅連任，縣府將全力支持姜梅紅在東石的建設。

現年七十一歲的姜梅紅，以「姜是老的辣！紅姐好央甲」為競選主軸，展現老將實力。昨天造勢大會，吸引近千位民眾參加，現場邀請東石在地青年「希望音樂工作室」蕭信成笛子表演，街頭藝人、身障人士陳絢錦演唱，彰顯姜梅紅照顧弱勢的服務精神。

姜梅紅由東石鄉民代表會主席黃東岳披上競選彩帶，東石後援會會長蔡孟昭致贈好彩頭，立委蔡易餘授予戰旗，立委陳明文致贈象徵當選的包子與肉粽，最後由翁章梁壓軸，翁推薦「紅姐服務全方位，嘉縣需要這樣的好議員」，並向鄉親訴求「為東石民進黨顧一席議員，唯一支持姜梅紅！」

表揚16位傑出女性 翁力推婦幼福利

翁章梁昨也出席縣府舉辦的台灣女孩日慶祝活動，表揚十六位傑出女性，肯定她們在各領域對社會的貢獻與付出，翁表示，未來縣府將持續推動生育津貼、新生兒大禮包、弱勢坐月子、安心托育等婦女相關福利，落實保障女性的各項權益。

王育敏、李國勝聯合競總 朴子成立

國民黨嘉義縣長候選人王育敏與尋求連任的嘉縣第四選區議員李國勝聯合競選總部昨天於朴子市成立，晚間在朴子市公所前廣場舉辦大型造勢晚會，藍營大咖前總統馬英九、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、立委江啟臣、鄭麗文、李德維、曾銘宗等人到場力挺，退出民進黨的前立委林國慶也來為王育敏助陣。

王育敏說，嘉縣是國民黨最艱困選區，這場縣長選戰如同「小蝦米對抗大鯨魚」，但她絕不會害怕，呼籲鄉親用選票下架民進黨，讓嘉義這個民主聖地再次政黨輪替。

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