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    全國最大儲能案場 嘉義啟用

    嘉義縣長翁章梁昨參與儲能系統啟用儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁昨參與儲能系統啟用儀式。（記者林宜樟攝）

    2022/10/13 05:30

    嘉義首座 與台電併網 翁章梁：嘉縣電力將更加穩定

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕因應國內再生能源裝置設置與綠電使用，能源轉型所必需的「儲能設備」也隨之興起。嘉義縣太保「韓暘二．一MW、天璇二．一MW、天樞八．四MW」台電AFC儲能案場，昨天舉行啟用儀式，案場總容量達十二．六MW（百萬瓦），為嘉義地區首座台電併網儲能案場，更是目前國內最大單一儲能案場，啟用後可穩定台電供電。

    這座台電AFC（儲能自動頻率控制）儲能案場由力暘能源集團及其子公司銧昊儲能公司開發與建置。嘉義縣長翁章梁、力暘能源集團暨銧昊公司董事長黃志文、美國Powin儲能系統董事長盧煥輪、台電嘉義區營業處處長許一女等人，昨出席啟用儀式，共同見證能源轉型。

    黃志文表示，感謝嘉縣政府協助及台電公司嘉義區處友善併網，讓這座儲能案場能順利建置，該場採用Powin的儲能系統，是集團第一座上線的AFC儲能系統，有助於協助維持電網穩定，當遭遇瞬間用電急遽變動或供電突增突減時，AFC可依需求及時升降載，維持系統頻率穩定，避免跳電。

    翁章梁說，台灣產業以外銷為主力，在國際大廠要求供應鏈須符合「減碳」規範下，綠電已成為台灣產業繼續在國際競爭的必要條件；嘉義擁有充沛日照，縣府近年來在居民與業者的全力配合下，成功推動多處太陽光電設置，至今年八月底，設備登記案件總核准三○八七件，合計容量達七五六MW，預估年發電量達九四九百萬度，再生能源發電設施持續併網，提高綠能總發電量，太保這座儲能案場啟用，代表嘉縣電力將更加穩定。

    可補太陽能日落時電力的不足

    許一女說，太陽能的缺點是日落時電力需要補足，這座儲能案場通過送電與測試檢驗，可於日落時進行調頻或放電、儲能，幫助台電穩定供電。

    「韓暘二‧一MW、天璇二‧一MW、天樞八‧四MW」全國最大儲能系統啟用。（記者林宜樟攝）

    「韓暘二‧一MW、天璇二‧一MW、天樞八‧四MW」全國最大儲能系統啟用。（記者林宜樟攝）

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