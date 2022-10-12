《嘉義》台灣女孩日 翁章梁推出女性政策

嘉義縣長翁章梁（左七）表示，十月十五日縣府將舉辦「閃耀吧！Q女孩」慶祝活動。（記者林宜樟攝）

2022/10/12 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕昨天是台灣女孩日，嘉義縣府以縣民身分證字號英文字「Q」做為發想，昨宣布將在十月十五日舉辦「閃耀吧！Q女孩」慶祝活動；縣長翁章梁強調，縣府重視女性福利，正在布建公共托育家園、托嬰中心、親子館，完善育兒環境，友善婦女就業，並鼓勵企業設置幼育中心，創造三贏。

布建公共托育家園、托嬰中心

翁章梁昨與縣府女性主管、嘉義縣傑出女性代表、兒少代表等合力將象徵「多元參與、精彩生活」彩球，倒入啟動台內呈現出「Q女孩」字樣；嘉義縣傑出女性獲獎者仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻關懷弱勢，昨捐贈七十萬元推動婦幼福利，翁章梁感謝她的熱心善行。

完善育兒環境 友善婦女就業等

翁章梁表示，為照顧弱勢家庭，縣府推出「到宅坐月子服務」，有最長達八十小時的產婦照顧協助、嬰兒身體清潔及照顧、產婦及嬰兒飲食處理、簡易家事服務等措施，減輕家庭照顧負擔；為妥適照顧新生兒家庭，發放生育津貼並提供「大禮包」，有一個媽媽包及配合孩童發展期程的九項禮物。

嘉義縣社會局長張翠瑤說明，縣府還結合民間團體照顧弱勢家庭兒少，開設二十一個服務據點，給予課後臨托與照顧，減輕家長負擔；為照顧縣內新住民，在山海區各設置一處新住民家庭服務中心，並有八處新住民社區服務據點。

「閃耀吧！Q女孩」 15日登場

「閃耀吧！Q女孩」活動將於十五日上午八點三十分在縣府前廣場舞台周邊展開，有社福宣導等九十個攤位、表演團體演出、好禮摸彩送、巿集園遊會、表揚嘉義縣傑出女性、幸福體驗趣、兒童創意走秀及趣味闖關遊戲等活動。

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