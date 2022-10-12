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    首頁　>　嘉義縣

    《嘉義》布袋港沙洲置砂作業 須改提環差

    2022/10/12 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕為減緩外傘頂洲流失，台灣港務公司預計在嘉義縣布袋港執行沙洲置砂作業，向環保署提出環評變更內容對照表，但環委不滿台灣港務公司欲在布袋港種植吉野櫻等山區植物，濕地及海域生態評估不足，決議須改以較嚴格的環境差異分析，重新送審。

    提出環評變更擬種櫻花遭質疑

    環保署昨舉行「布袋國內商港整體規劃環境影響評估報告書第五次變更內容對照表」專案小組審查會議，開發單位台灣港務公司表示，這次變更是配合行政院公共工程委員會的外傘頂洲整體防護計畫，預計疏浚航道土方、執行沙洲置砂（加高）作業，減緩外傘頂洲流失，並調整港區內的土地使用分區。

    但環委卻不買單開發單位的植栽補植計畫，認為除木麻黃是沿海地區常見防風林樹種，「在海邊種青梅、山櫻花、霧社櫻、吉野櫻，這些山上才會出現的樹種，非常不合理。」台灣港務公司解釋，考量布袋港觀光特性，為吸引遊客才規劃種植吉野櫻等樹種，承諾將依據環委建議，改種植適合當地生態的原生種植物。

    港務公司允改種原生種植物

    有環委認為，開發單位將土方運到外傘頂洲，可能對當地生態造成影響，建議加強土方監測計畫頻率，台灣港務公司承諾土方監測計畫將由每季一次，改為每月一次。環委也表示，外傘頂洲西側是白海豚重要棲息環境，應降低施工對白海豚生態造成的衝擊，布袋港鄰近的好美寮濕地、朴子溪河口濕地兩處國家重要濕地，應針對鳥類及濕地環境，進行生態調查評估。

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