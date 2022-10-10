嘉義》「國嘉隊」柯登雅成立競總 翁章梁力挺

民進黨嘉義縣東石鄉長參選人柯登雅與縣長翁章梁聯合競選總部成立。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/10 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長翁章梁拚連任，昨天與「國嘉隊」東石鄉長參選人柯登雅在東石成立聯合競選總部，立委管碧玲、陳明文、蔡易餘等人到場站台，現場湧入上千位支持者相挺；翁章梁推崇柯登雅是勇敢的「東石囝仔」，當選鄉長將帶給東石新氣象，邁向繁榮與進步。

柯登雅說，他若當選後，將為東石人實現五大任務，包括外傘頂洲固砂計畫、爭取興建東石醫院、台八十二線延伸到東石漁人碼頭、增設東石白水湖休息站及推動海線觀光纜車。管碧玲說，柯登雅有創意有想法，如當選鄉長，會將東石帶入新時代。

「國嘉隊」嘉縣第二選區議員參選人黃啟豪昨在民雄保安宮騎虎王廟廣場舉辦「挺家己人，疼惜啟豪」音樂會，民進黨新北市議員何博文、資深媒體人王瑞德、金曲歌王王俊傑、施文彬到場，分別以演講、獻唱方式為黃啟豪造勢。

黃啟豪穿上廚師裝，帶領農、工、商等各職業代表，發表力挺農工大縣、增進育兒政策、健全長照體系等政見，允諾當選後，在民雄設服務處，服務鄉親。

國民黨嘉義縣長參選人王育敏昨天先後為無黨籍義竹鄉民代表參選人蕭惠薰、無黨籍鹿草鄉長參選人黃軒凱競選服務處成立大會站台；王育敏呼籲鄉親團結在野力量，打破民進黨在嘉縣長年執政，實現民主的政黨輪替。

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