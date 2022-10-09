《嘉義》挺翁章梁連任 蘇貞昌秀政績

行政院長蘇貞昌（左四）力挺嘉義縣長翁章梁（右三）繼續連任。（記者林宜樟攝）

2022/10/09 05:30

蘇稱讚翁實現嘉義科學園區、中埔與水上兩個產業園區 創造1.7萬個就業機會

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕年底地方選舉將近，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花昨出席在嘉義縣太保市麻魚寮里古恩宮舉辦的「中央地方做伙拚・民主台灣大步行」政績說明會，懇託鄉親繼續支持民進黨的嘉義縣長翁章梁及同黨提名的鄉鎮市長、議員參選人，讓翁章梁連任，中央地方一條線，建設福利看得見。

翁力薦戴光宗 能跟縣府一同發展

蘇貞昌、王美花、翁章梁、立委蔡易餘、陳明文及多位民進黨提名的鄉鎮市長、議員參選人參與政績說明會；翁章梁說，感謝中央的蔡英文總統及蘇貞昌院長力挺，讓嘉義縣能開發科學園區、產業園區，太保市是嘉義縣發展的中心，未來市公所需要有領導力，能跟縣府配合一同發展的市長，他推薦同黨提名的市長參選人戴光宗，請鄉親支持。

蘇讚翁帶嘉縣 農工大縣正在實現

蘇貞昌細數中央政績，如長照、不孕症療程補助、育兒津貼等，從老人家照顧到嬰兒，並完成班班有冷氣、校校會發電、班班有網路、生生有平板電腦的任務，弭平教育學習城鄉落差。

蘇貞昌表示，蔡總統帶領台灣在疫情重創全球時逆風前行，經濟表現佳，地方也要有好縣長和鄉鎮市長，翁章梁當縣長大力爭取建設，實現嘉義科學園區、中埔與水上兩個產業園區等重大建設，創造一萬七千個就業機會，年產值八百五十億元。

蘇貞昌說，翁章梁當縣長爭取到故宮南院國寶館經費三十七億元、蒜頭大橋改建九‧二億元、民雄鐵路高架化一百三十三億元及蒜頭糖廠五分車延駛計畫，他一定能帶領嘉義縣走向「農工大縣、正在實現」的目標。

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