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    蒜糖五分車至故宮南院 明年完工

    五分車月台售票處。（記者林宜樟攝）

    五分車月台售票處。（記者林宜樟攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站昨天通車，出席通車典禮的嘉義縣長翁章梁說，為迎接國慶日在故宮南院國慶焰火表演，蒜糖銜接高鐵於昨天通車，未來還將透過五分車行駛銜接至故宮南院，讓遊客欣賞國寶，促進嘉義縣觀光效益。

    經濟部次長陳正祺、翁章梁、故宮博物院長吳密察及台糖董事長陳昭義昨出席通車儀式，見證糖鐵五分車從高鐵站駛出，開往蒜頭糖廠。陳昭義說，五分車高鐵站月台邀請太保國小、竹崎高中學生進行創作，希望學生用創作過程認識「嘉鄉」，藉由設計力傳承糖鐵文化。月台以簍空鐵件為裝飾，鐵件沖孔圖樣有各種嘉義縣與台糖特色，學生還用愛吃「糖」的螞蟻呈現糖鐵意象，獲得許多來賓乘客讚賞。

    蒜糖五分車延駛高鐵站由經濟部、交通部、台糖公司及嘉義縣府合作，交通部鐵道局中部工程處執行工程；接下來的蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫，總經費二‧五億元（含車廂優化一‧三億元），將由蒜頭糖廠向西延駛至故宮南院園區內，長度約一‧四九公里，預計明年完工；全線通車後，將串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，形塑嘉義觀光新軸線。

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