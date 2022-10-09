《嘉義》全民運開幕 總統讚帶動運動風氣

全民運動會開幕表演精彩。 （記者林宜樟攝）

2022/10/09 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣舉辦的全民運動會，昨晚在縣立田徑場舉辦開幕式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及嘉義縣長翁章梁出席，蔡英文說，全民運是體育盛事，許多選手在國外取得佳績，本屆一定精彩可期，感謝嘉義縣政府在翁章梁縣長帶領下帶動運動風氣，用在地人情味，招待選手及民眾，歡迎全國人民來嘉義縣為選手打氣。

翁章梁籲選手帶回嘉縣人情味

縣長翁章梁表示，縣府這一年多準備運動場館、各項表演及招待選手的各項事宜，以辦喜事的心情來辦全民運，希望各縣市選手把嘉義縣的人情味帶回去，期待所有選手在嘉義縣發光，獲得佳績。

開幕典禮有百人啦啦隊、十八鄉鎮市青農、防疫嘉油志工團啦啦隊演出，還有在地團隊鄒族pasunaeno兒童合唱團、愛+1擊樂團表演，展現嘉義縣特色，並透過科技立體呈現出「日出、雲海、太陽」特色，還有呈現阿里山意象的立體舞台布景、全景科技投影、高空透明光屏、高空特技空中樂團、阿里山神木立體屏幕聖火台。

邀國人明天參與國慶焰火演出

翁章梁表示，希望各位選手都能發揮最大潛能與極限，不斷挑戰自我、追求卓越，也邀請所有選手及全國民眾於明天參與國慶焰火表演，在嘉義縣感受在地特色與人文風情之美。

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