為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    《嘉義》全民運開幕 總統讚帶動運動風氣

    全民運動會開幕表演精彩。 （記者林宜樟攝）

    全民運動會開幕表演精彩。 （記者林宜樟攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣舉辦的全民運動會，昨晚在縣立田徑場舉辦開幕式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及嘉義縣長翁章梁出席，蔡英文說，全民運是體育盛事，許多選手在國外取得佳績，本屆一定精彩可期，感謝嘉義縣政府在翁章梁縣長帶領下帶動運動風氣，用在地人情味，招待選手及民眾，歡迎全國人民來嘉義縣為選手打氣。

    翁章梁籲選手帶回嘉縣人情味

    縣長翁章梁表示，縣府這一年多準備運動場館、各項表演及招待選手的各項事宜，以辦喜事的心情來辦全民運，希望各縣市選手把嘉義縣的人情味帶回去，期待所有選手在嘉義縣發光，獲得佳績。

    開幕典禮有百人啦啦隊、十八鄉鎮市青農、防疫嘉油志工團啦啦隊演出，還有在地團隊鄒族pasunaeno兒童合唱團、愛+1擊樂團表演，展現嘉義縣特色，並透過科技立體呈現出「日出、雲海、太陽」特色，還有呈現阿里山意象的立體舞台布景、全景科技投影、高空透明光屏、高空特技空中樂團、阿里山神木立體屏幕聖火台。

    邀國人明天參與國慶焰火演出

    翁章梁表示，希望各位選手都能發揮最大潛能與極限，不斷挑戰自我、追求卓越，也邀請所有選手及全國民眾於明天參與國慶焰火表演，在嘉義縣感受在地特色與人文風情之美。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    嘉義縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播