全民運獎座亮相 翁章梁勉選手發光

嘉義縣政府委託工藝大師製作的全民運獎座，有嘉義縣特色。（記者林宜樟攝）

2022/10/08 05:30

工藝大師謝東哲與陳明洲共同設計製作 結合交趾陶和檜木材質 呈現地方特色

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全民運動會賽事將於今天至十三日在嘉義縣展開，嘉義縣政府邀請工藝大師謝東哲與陳明洲共同設計製作績優單位獎座，獎座材質結合嘉義縣工藝交趾陶和阿里山檜木，呈現地方特色，費時超過三個月完成；全民運獎座高七十公分、重二十公斤，縣長翁章梁稱為「重量級」獎座，鼓勵選手盡情表現，發光在嘉義。

「重量級」獎座 高70公分重20公斤

翁章梁昨與陳明洲發表全民運獎座，謝東哲因確診隔離，錄製影片發表感言並以人形立牌參與；翁章梁說，嘉義縣舉辦全民運，縣府以「好事成雙」的想法，邀請「雙大師」、使用「雙材質」、結合「雙領域」來設計獎座。

圖案融合「山、海、平原」三種特色

獎座上半部以交趾陶燒製，由登錄為無形文化資產傳統工藝交趾陶類保存者謝東哲設計製作，以台灣人精神象徵玉山來做為主意象，圖案融合嘉義縣「山、海、平原」三種特色，結合農漁特產、特色動植物及阿里山鄒族圖騰及文字等。下半部以檜木製作，由登錄為無形文化資產傳統工藝類「粧佛」保存者陳明洲設計製作，浮雕圖樣是全民運運動項目代表圖像，最底部是鄒族圖騰，上下半部融合嘉義縣特色。

青農團特技結合舞步 開幕晚會演出

全民運今晚開幕，為歡迎來自全國優秀運動員，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜最近與嘉義縣十八鄉鎮市青農、防疫嘉油志工團啦啦隊排練舞蹈，將在開幕晚會登場表演，展現嘉義縣農業特色，並感謝近年來辛苦的防疫人員。

黃貞瑜說，青農團將以特技結合舞步亮相，讓民眾看見青農的精神及活力，志工團將以街舞方式呈現，訴求「團結防疫，守護台灣」，用舞蹈表演向第一線防疫人員致敬。

嘉義縣長翁章梁（左三）發表由工藝師陳明洲（右三）及謝東哲（立牌）製作的全民運特色獎座。（記者林宜樟攝）

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