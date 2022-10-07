番路柿子節 連續3週假日登場

嘉義縣議長張明達（中）、縣農會總幹事黃貞瑜（右）與番路農會總幹事趙幸芳（左）主持新麵品上市。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/07 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉柿子種植面積與產量為全國之冠，有「柿子故鄉」美譽，番路鄉公所、農會與嘉義縣體育會今年以「好柿接二連三」為主題，本月八、九日起連三週假日接力舉辦柿子節系列活動，行銷番路特色產品，邀請全國鄉親前來漫遊山林，見證柿子饗宴。

阿里山青心烏龍茶麵上市

嘉義縣議長張明達、番路農會總幹事趙幸芳及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜昨出席活動宣傳記者會，並主持「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」及「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」新品發表；張明達說，番路是柿子故鄉也是阿里山高山茶產區，今年結合柿子節一同推廣，帶動地方產業。

系列活動包括，本月八、九日由番路鄉公所在半天岩紫雲寺廣場主辦「翻轉新柿代」柿子節暨水資源宣導；十五、十六日番路鄉農會在飲冰柿茶集大草原辦理「悠遊番路‧柿季茶鄉」暨新產品上市發表；二十二日由嘉義縣體育會在紫雲寺廣場舉辦運動i台灣2.0「柿」在必「行」健康嘉好柿、健走一起來。

趙幸芳表示，番路柿子種植面積占全國七成，受極端氣候影響，今年產量比往年減少約一半，但品質更佳，鮮食柿子或需加工的柿菁價格不錯，訂單也應接不暇；黃貞瑜說，先前到台北希望廣場試賣柿餅，兩百盒十分鐘完售，很受消費者歡迎。

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