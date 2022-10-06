蒜糖五分車延駛高鐵站 雙十連假上路

蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站將於十月八日通車。（記者林宜樟攝）

2022/10/06 05:30

一天兩班次往返 十節車廂可載運兩百人 票價待公告

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣十月八日起舉辦全民運動會，緊接著十月十日「二○二二國慶焰火在嘉義」將於故宮南院外西側施放，雙十連假有各項大型活動，預計吸引大批人潮湧入；而期待已久的台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站，將於八日上午舉行通車儀式，首班預計下午兩點載客行駛，讓遊客感受「最快與最慢的連結」，乘五分車飽覽沿線的田野風光。

國慶焰火施放 故宮南院外西側

縣長翁章梁昨北上立法院與身兼國慶籌備委員會主委的立法院長游錫堃一同舉行宣傳記者會。翁章梁說，今年國慶焰火結合水舞光雕、無人機與台北愛樂管弦樂團現場演奏，施放二‧六萬顆高空焰火，表演時間長達四十五分鐘，呈現視覺、聽覺雙重饗宴，邀請全國民眾來嘉義玩，無法到場的民眾可上「二○二二國慶焰火在嘉義」官網透過線上轉播欣賞。

水舞光雕、無人機、管弦樂表演

游錫堃表示，今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，盼凝聚台灣主體意識及堅定國人自我防衛意志，共同守護美好家園。

台糖公司雲嘉區處指出，蒜糖五分車延駛到高鐵嘉義站，五分車十節車廂可載運兩百人，規劃一天兩班次往返，早上十點從蒜糖站出發，十點四十分抵達高鐵嘉義站，十一點從高鐵嘉義站返回蒜糖站；下午兩點從蒜糖站出發，兩點四十抵達高鐵嘉義站，三點從高鐵嘉義站返回蒜糖站，票價待交通部公告。

市集透逾400攤 精彩活動一籮筐

迎接雙十連假遊客，蒜頭糖廠八日早上十點至下午四點舉辦「台糖五分車．特色市集」，同時有百年糖都創意寫生比賽；嘉縣第一座文創聚落日式建築群「嘉藝點水道頭文創聚落」於八、九日早上十一點至晚上六點舉辦「朴通市集」。

縣府也將於十日下午兩點至晚上十點在太子大道和縣道一六八線與太子大道路口舉辦「國慶焰火市集」，邀集嘉義小農、青創團體、文創手作、新住民、商圈美食共四百多攤，現場還有食農教育闖關、品茶、嚐咖啡專區、YOYO哥哥姊姊唱跳等。

嘉義縣長翁章梁（左四）昨在立法院宣傳國慶焰火。（嘉義縣政府提供）

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