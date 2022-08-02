嘉縣中埔國中舞蹈班 缺1新生開不了

嘉義縣中埔國中舞蹈班因招生不足，新學年開不了班。（擷取自蔡宜廷臉書）

2022/08/02 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔國中舞蹈班成績優異，一一○學年度獲得全國學生舞蹈比賽甲組特優，被譽為「偏鄉傳奇」；但受少子化衝擊，今年舞蹈班三次招生僅九人報到，無法達到十人開班最低門檻，由於招生困難已成趨勢，舞蹈班預計兩年後走入歷史。

預計2年後走入歷史

中埔國中舞蹈班於九十九學年度成立，前三屆均有招滿三十位學生，但少子化衝擊逐漸明顯後，第四屆起班級學生數降為二十四人；中埔國中學區內各國小並沒有開設舞蹈班，加上少子化，招生愈來愈困難，後來下修十人成班的門檻，去年經努力招收到十位新生，勉強保住舞蹈班。

中埔國中校長鄭志成表示，今年第一次招生四人報到，第二招一人報到，第三招時不僅學校全力動員，許多關心舞蹈班存續的地方人士也積極奔走，有五人報名，露出了一絲曙光，但是最後僅四人報到，三招合計九人報到，比最低門檻少一人，確定無法開班。

舞蹈班指導老師蔡宜廷指出，學校成立舞蹈班後，每年代表嘉義縣參加全國學生舞蹈比賽，團體組從一開始的甲等，經不斷努力，一一○學年度獲得甲組特優最高榮譽，但卻不敵大環境的現實，未來兩年會更加努力，讓舞蹈班光榮落幕。

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