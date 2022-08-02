國際生奧、化奧 嘉中3生奪3金

國立嘉義高中科學班應屆畢業生劉宸安（左起）、高二生黃亮昕及劉耀璘，奪下奪國際生奧2金、化奧1金。（記者林宜樟攝）

2022/08/02 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義高中科學班應屆畢業生劉宸安、高二生黃亮昕七月參加在亞美尼亞舉辦的「第三十三屆國際生物奧林匹亞競賽」，高二生劉耀璘參加「第五十四屆國際化學奧林匹亞競賽」，三人在國際大賽各奪下一面金牌，昨由校方表揚頒贈獎學金，表彰他們為國爭光。

劉宸安、黃亮昕 稱霸生物奧林匹亞

劉宸安在校成績優異，還會拉小提琴，擅長短跑，已錄取台灣大學牙醫系。她感謝導師陳惠璋、指導老師賴美杏及培訓團隊的協助，很開心能與同伴們在國際賽取得好成績。賴美杏說，宸安高二、高三兩度參加學科能力競賽生物科競賽，都未進全國賽，然而她持續努力，成為國手在生奧奪金。

黃亮昕從小喜歡看科學類書籍，高一買下師長推薦的Campbell生物學，愛上生物學奧秘，他感謝指導老師葉貴華支持，在國外比賽與世界各國選手交流，發覺自己的視野狹小，未來會想到更多地方，開拓視野。

黃亮昕和劉宸安說，目前生奧主流主題有蟑螂及孔雀魚，因培訓參賽，購買蟑螂等昆蟲練習解剖，還解剖過各種水生動物等，並不感到畏懼。

劉耀璘說，受導師洪瑞鼎的指導啟發對化學的興趣，自己常找大學相關書籍閱讀，當上化奧國手，在培訓及競賽過程中學習各種知識，認識各地朋友，是最大的收穫。

劉耀璘 化學奧林匹亞競賽為國爭光

嘉中校友事務基金會董事長簡鴻文昨頒贈獎金給三位學生及指導老師，恭賀他們為國爭光。嘉義高中校長陳元泰感謝嘉義大學、中正大學及彰化師大科教所提供嘉中的協助，學生認真、老師努力，成就國際大賽的好成績。市府教育處長林立生表示，市長黃敏惠讚許三位同學是嘉義之光，將安排學生到市府由市長嘉勉。

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